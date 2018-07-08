李克強出席16+1論壇 強調中國3個不會變

2018-07-08 06:38 中央社 台北7日電



中美打響貿易戰之際，中國國務院總理李克強今天在保加利亞向中東歐領導人強調，中國經濟有3個「不會變」。港媒分析，中國此刻向中東歐獻殷勤，希望藉此弱化中美貿易戰的衝擊。

新華社報導，當地時間7日上午，有16個中東歐國家領導人出席「中國－中東歐國家第八屆經貿論壇」開幕式，李克強在致詞強調今後相當長一個時期，中國經濟有3個不會變：

一是「經濟長期向好的基本面不會變」；二是「市場化改革的取向不會變」；三是「擴大開放的決心不會變」。

他說，中國近期宣布了一系列擴大開放的舉措，這是中國基於自身發展需要作出的選擇，「不會因為一些外部因素的變化而改變」，這將給包括中東歐國家在內的世界各國帶來巨大的市場機遇。

中新社報導，李克強在會中還說，面對複雜多變的國際形勢，中國願與中東歐國家一道，發揮互補優勢，推動「16+1合作」向更廣領域、更深層次拓展，包括推動貿易自由化、加強產能與投資合作等。

他表示，歡迎中東歐國家企業擴大對中國投資，共建「16+1經貿合作」示範區、中小企業合作區。

香港英文媒體南華早報指出，中國向中東歐獻殷勤，希望藉此弱化中美貿易戰的衝擊。但是歐盟對於中方藉由與中東歐16國的峰會推進「一帶一路」計畫有疑慮。

此外，報導認為，李克強訴求中國有龐大的市場和機會，但中東歐國家的市場很小，不太可能彌補中國在與美國貿易戰中損失的利益。