中國旅美學者：文革後 紅衛兵在靈魂深處真造反

2018-07-07 22:37 中央社 台北7日電



圖為文革時，在香港一些左派聚集大會上，高掛毛主席萬歲布條。（取自網路） 分享 facebook 中國自由派學者徐友漁今天表示，1968年含中國紅衛兵在內，全球同時出現了貌似造反的學生運動。但在他看來，紅衛兵在文革時是「奉旨造反」，文革後才是「靈魂深處的真造反」。

目前暫居美國紐約、當年也曾是紅衛兵一員的徐友漁，今天在應邀來台出席由龍應台基金會舉辦、以「1968：形形色色的造反」為題的演講時，作上述表示。

1960年代後期，包括中國、歐洲、美國、日本等國在內，紛紛出現多起訴求、動機、範圍各異的學生運動。其中，1968年被各界普遍認為是這波全球學生運動的高潮，徐友漁則以此為題發表看法。

徐友漁表示，由於中國自1966年起爆發文化大革命，由上千萬名年輕人組成的紅衛兵成為文革初期的運動要角，有人因此認為，1968年達到高潮的全球學生運動是響應中國的紅衛兵，但這種看法並不正確。

他指出，實際上，紅衛兵的風潮始於文革開始的1966年。但到1968年，當各國學生運動到達高峰時，紅衛兵風潮已經消退，行將結束，大批紅衛兵更在同年在毛澤東一聲令下，被下放到廣大農村。

徐友漁認為，紅衛兵自始至終是中共已故領導人毛澤東用來打倒政敵的工具。毛澤東獲勝後，便覺得成天鬧事的紅衛兵在「添麻煩」，於是把農村當成「巨大的垃圾場」，再把紅衛兵當成垃圾掃到農村去。

他表示，相形之下，西方及日本的學生運動，議題不但多元化，且並非由官方發動。像是美國，學生運動的主題是反越戰及種族歧視，但基本沒有走出校園，且反而被工人排斥；日本則是抗議美國駐軍；法國則將大學教學資源不足、甚至男女生宿舍分隔等問題作為抗爭主題，且同時結合了工人運動。

徐友漁說，從文革到下放，這些參與運動的學生反而否定了毛澤東思想，進而思考中國未來，有了脫胎換骨的變化。因此可以說，文革時的中國學生是「奉旨造反」；但文革過後則是「靈魂深處的真造反」，是自發、自動，來自內心深處，且真正有破有立的造反。