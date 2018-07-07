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吸納赴陸創業 北京還要台青推進和平統一

2018-07-07 18:42中央社 北京7日電

大陸國台辦主任助理周寧。 聯合報系資料照片／特派記者林則宏攝影
大陸國台辦主任助理周寧。 聯合報系資料照片／特派記者林則宏攝影
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暑假來臨，陸方近期舉辦許多營隊吸引台青赴陸。中國國台辦官員今天在活動上表示，台灣青年應與大陸青年「分享創意」，維護、建設好「共同家園」，「推進祖國和平統一」。

2018年兩岸大學生創客營今天在北京大學舉辦。中國國務院台灣事務辦公室主任助理周寧下午在開幕式作上述表示。

他說，改革開放40年改變了中國大陸的面貌，也改變了兩岸關係格局。兩岸民眾打破隔絕實現自由往來，推動兩岸經貿交流，人文合作。台灣青年創客應該追尋前輩的足跡 與大陸青年分享創意、實踐創意，共圓創客夢。

周寧並引述中共總書記習近平過去的談話，表示兩岸青少年身上寄託著兩岸關係的未來。要多想些辦法，多創造些條件，讓他們多來往、多交流，感悟到兩岸關係和平發展的潮流，感悟到「中華民族偉大復興」的趨勢，以後能夠擔當起開拓兩岸關係前景、實現民族偉大復興的重任。

他還說，「海闊憑魚躍、天高任鳥飛」，中國大陸各項事業進入新時代，兩岸關係發展前景光明，但前進的道路不會一帆風順，需要兩岸同胞相互扶持，維護好建設好「我們的共同家園」。期望兩岸青年在「推進祖國和平統一、實現中華民族偉大復興」的進程中，放飛青春夢想，實現人生出彩。

北京大學

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