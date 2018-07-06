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美媒曝川普為2020年競選做準備 旗幟在大陸生產

2018-07-06 08:40聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美國總統川普的團隊正在為2020年競選連任做準備，而競選中所用的旗幟，是來自浙江一家工廠所生產。

李江（Li Jiang，音譯）是浙江省一家旗幟製造公司的老闆，他的公司曾在2016年為川普和希拉蕊兩個競選團隊，分別製作競選活動所需的各種旗幟。

李江表示，他的公司正在為川普的連任競選活動製作新的藍白旗，該工廠每日可生產約10萬面小旗子，李江指出，旗子上都會標明「中國製造（Made in China）」。

美國商業內幕網站報導，目前尚不清楚這些旗幟的訂購者，是否是川普的官方競選團隊。

川普的競選團隊去年曾表示，2020年川普競選連任時的旗幟，將從美國旗幟製造商那裡採購。該競選團隊的一名官員稱，特朗普競選活動官方商品的每一個成分都將是100%美國製造。

川普打著美國優先的口號，提出「愛用國貨、雇用國人（Buy American, Hire American）」的行政命令，要求國內建設優先使用美國產的鋼鐵。但大陸老闆李江並不擔心川普的「愛用國貨」政策，因為他的產品價格有極大競爭優勢，「顧客都是很聰明的，哪裡有便宜貨哪裡去。」

圖／新浪財經
圖／新浪財經
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