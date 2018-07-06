美媒曝川普為2020年競選做準備 旗幟在大陸生產

2018-07-06 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美國總統川普的團隊正在為2020年競選連任做準備，而競選中所用的旗幟，是來自浙江一家工廠所生產。

李江（Li Jiang，音譯）是浙江省一家旗幟製造公司的老闆，他的公司曾在2016年為川普和希拉蕊兩個競選團隊，分別製作競選活動所需的各種旗幟。

李江表示，他的公司正在為川普的連任競選活動製作新的藍白旗，該工廠每日可生產約10萬面小旗子，李江指出，旗子上都會標明「中國製造（Made in China）」。

美國商業內幕網站報導，目前尚不清楚這些旗幟的訂購者，是否是川普的官方競選團隊。

川普的競選團隊去年曾表示，2020年川普競選連任時的旗幟，將從美國旗幟製造商那裡採購。該競選團隊的一名官員稱，特朗普競選活動官方商品的每一個成分都將是100%美國製造。