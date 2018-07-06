親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

開設賭場、臉書後 海南再推無人島旅遊

2018-07-06 02:02聯合報 特派記者林庭瑤／北京報導

近來屢屢出包的海南，外國人特區開辦不成。大陸國家主席習近平委託第一副總理韓正扛起重任，兼任推進海南全面深化改革開放領導小組組長。海南省近日再推新政，開放無人島開發旅遊、娛樂可長達廿五年。

海南省積極打造以旅遊為主的服務貿易自由島，海南省海洋與漁業廳四日公布「海南省無居民海島開發利用審批辦法」，規定單位或個人可向省級海洋行政主管部門提出申請，開發利用無人島，旅遊、娛樂用島最高期限為廿五年。

「辦法」規定，禁止對無人島資源生態造成嚴重破壞，違者將被停止開發活動並依法查處。

大陸國家主席習近平一心要扶持海南島成為中國夏威夷，四月宣布海南建設為自貿試驗區後，海南受到外界關注。海南省原計畫為外國遊客開闢「網絡綠洲」，外國人可使用谷歌、YouTube、臉書、推特等等，但大陸網友吐槽中國人成了二等公民。

另一個例子就是傳出海南要開放賭馬，引發熱議。海南當局最後忽然出面澄清，海南的賽馬不是賭馬。發生了這樣兩件事後，習近平的親信、海南省委書記劉賜貴突然神隱。

為了海南「開闢新局面」，習近平委任韓正親自指揮海南改革事務。分析指出，習近平決定要把海南建設自貿試驗區，當成新時代習思想的最好實踐，在中美貿易衝突的情況下，希望海南辦成自由貿易港。

韓正日前在海南開完會，海南省四日就公布新辦法，個人可申請開發無人島用於娛樂等行業。海南省要求，應向省級海洋行政主管部門提出申請，並提交無人島開發利用申請書、具體方案和項目論證報告。

使用時限方面，無人島用作養殖用島十五年；旅遊、娛樂用島廿五年；鹽業、礦業用島卅年；公益事業用島四十年；港口、修造船廠等建設工程用島五十年。

習近平自貿試驗區

相關新聞

金燦榮：貿易戰後 美國下一張危險牌是台灣牌

2018-07-04 20:04

劉結一：民進黨在危險的道路上 愈走愈遠

2018-07-06 00:03

陸委會主委月中訪美

2018-07-06 01:03

中國外交部：已邀安倍晉三來訪

2018-07-05 21:15

中共中紀委抓內鬼 涉受賄高官遭起訴

2018-07-05 21:14

陸委會：專案小組研析陸對台措施 近期可說明

2018-07-05 21:02

陸委會主委陳明通 本月中旬將訪華府

2018-07-05 18:02

外媒：習近平急了 委任韓正抓海南

2018-07-05 13:46

【重磅快評】安倍訪中 北京為何已讀不回？

2018-07-05 12:50

環時：中國盡力了！美國 我們7月6日見

2018-07-05 12:25

穩政局 傳韓正促港府拆房屋炸彈

2018-07-05 12:09

告警濫權上銬 黃之鋒敗訴

2018-07-05 12:08

劉結一重申一中原則 不回應連習會

2018-07-05 12:06

不先動手 中共海關總署稱美加徵關稅後中方立即報復

2018-07-05 12:04

中日關係回暖 安倍擬最快10月訪北京

2018-07-05 10:16

中共解放軍擴編網絡部隊 破解Telegram、ProtonMail

2018-07-05 10:09

盤點中美關係 陸學者：台灣議題最難處理

2018-07-05 09:54

挑戰香格里拉對話！陸十月召開香山論壇

2018-07-05 00:09

黨刊求是60周年 習近平：要牢牢把握輿論導向

2018-07-04 21:39

任正非：與美國差距30年還不能消除 晶片急不來

2018-07-04 21:21

世界盃日本強拚比利時落敗 獲中國官媒肯定

2018-07-04 20:20

維權律師被限制出境 中國公安部拒說明：國家秘密

2018-07-04 18:46

美媒：維族自決活動人士母親 死於「再教育營」

2018-07-04 18:36

「激發愛國熱情」中國5大宗教場所 將全面掛五星旗

2018-07-04 18:31

看「艦」中國實力…兩艘航母「帶刀護衛」 在大連下水

2018-07-04 14:50

習打「軍老虎」許其亮操刀擬逮捕名單

2018-07-04 14:37

中共黨媒批浮誇文風 網民：罵自己

2018-07-04 14:25

香港指標性判決出爐 同性伴侶可獲依親簽證

2018-07-04 14:24

學者：日關注台美關係 避免走入「圈套」

2018-07-04 14:12

香港土地不足 港特首指長遠須填海

2018-07-04 13:51

中國海警局改隸武警 微博首發就瞄準釣魚台

2018-07-04 13:48

調查：港溫和政治興起 兩制指數微升非建制派支持者流失19萬人

2018-07-04 13:35

英語答媒體「浪費時間」？林鄭為失言道歉

2018-07-04 13:34

半年獲利一億元！中輟生自學電腦賣遊戲外掛 遭警逮捕

2018-07-04 12:28

中國開採可燃冰 南沙龍穴島設科研基地

2018-07-04 11:16

蔡英文參拜還願 陸媒評：不問蒼生問鬼神

2018-07-04 10:58

愛爾蘭、希臘「黑馬」 投資移民美仍居首

2018-07-04 01:28

網文吹捧國力 中共黨媒重批

2018-07-04 00:45

挑戰香格里拉對話 大陸將重開香山論壇

2018-07-04 00:23
看更多

熱門文章

外媒：習近平急了 委任韓正抓海南

2018-07-05 13:46

【重磅快評】安倍訪中 北京為何已讀不回？

2018-07-05 12:50

吃到假威而鋼暴斃 少年出殯時下體仍堅挺

2018-07-05 16:45

環時：中國盡力了！美國 我們7月6日見

2018-07-05 12:25

檸檬水免費但白開水收93元 陸顧客看到帳單傻眼

2018-07-05 09:26

中共解放軍擴編網絡部隊 破解Telegram、ProtonMail

2018-07-05 10:09

海航董座意外 那些變調的中國名流法國夢

2018-07-05 20:12

神秘跌死 海航董事長生前曾做心臟手術

2018-07-05 17:14

直播上海潑墨習近平海報 女子下落不明

2018-07-05 20:43

中國最有權勢的球迷 習近平：我天天看世界盃

2018-07-05 21:09

盤點中美關係 陸學者：台灣議題最難處理

2018-07-05 09:54

中共嚴控電影 網絡電影「毀經典」將被淘汰出局

2018-07-05 14:38

太衰！少年三貼騎車慘摔 倉促爬起逃跑又被撞飛

2018-07-05 13:33

撞臉馬雲紅了兩年 四川老農如今回鄉下撿蘑菇

2018-07-05 19:19

中共中紀委抓內鬼 涉受賄高官遭起訴

2018-07-05 21:14

曾盜辛亥革命元勛黃興父親古墓 湖南9疑犯落網

2018-07-05 11:30

不先動手 中共海關總署稱美加徵關稅後中方立即報復

2018-07-05 12:04

北大副書記：啟動「新時期上山下鄉工程」解決就業

2018-07-05 15:23

劉結一重申一中原則 不回應連習會

2018-07-05 12:06

王健4月間曾受陸媒專訪 難掩焦慮深切不安

2018-07-05 19:48

中國製造2025 紐時：部分遙不可及

2018-07-05 21:00

華為總裁任正非：與美差距30年 晶片急不來

2018-07-05 12:04

老鼠大軍逛商場 「1次抓到40多隻」

2018-07-05 12:15

中國外交部：已邀安倍晉三來訪

2018-07-05 21:15

穩政局 傳韓正促港府拆房屋炸彈

2018-07-05 12:09

陸商務部：中國不會對美國霸凌主義低頭

2018-07-05 11:35

美中互徵關稅前夕 北京：全世界都不想打貿易戰

2018-07-05 21:07

中美關稅制裁 美方一啟動中國即刻實施

2018-07-05 15:02

郭樹清：貿易戰難持續 人民幣不會大貶

2018-07-05 20:51

工作被辭受打擊 男持氣槍闖港鐵

2018-07-05 12:12

鴻海工業富聯盤中觸波段低點 回落幅度36%

2018-07-05 11:29

滬指挫近1% 續創逾28個月低

2018-07-05 15:36

人民幣中間價大幅上調4.15分 逆轉貶勢

2018-07-05 11:32

影／謝霆鋒賣餅 糖分超標5倍下架

2018-07-05 12:11

陸委會主委陳明通 本月中旬將訪華府

2018-07-05 18:02

中日關係回暖 安倍擬最快10月訪北京

2018-07-05 10:16

中共無意動用大量外滙儲備 干預滙市

2018-07-05 10:32

中國商務部：美徵稅打自己 6成產品外企生產

2018-07-05 20:09

陸股觸底Q3買點浮現？ 投信：股債並進較穩當

2018-07-05 14:43

小米7月9日上市首日即允許賣空

2018-07-05 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top