開設賭場、臉書後 海南再推無人島旅遊

2018-07-06 02:02 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



近來屢屢出包的海南，外國人特區開辦不成。大陸國家主席習近平委託第一副總理韓正扛起重任，兼任推進海南全面深化改革開放領導小組組長。海南省近日再推新政，開放無人島開發旅遊、娛樂可長達廿五年。

海南省積極打造以旅遊為主的服務貿易自由島，海南省海洋與漁業廳四日公布「海南省無居民海島開發利用審批辦法」，規定單位或個人可向省級海洋行政主管部門提出申請，開發利用無人島，旅遊、娛樂用島最高期限為廿五年。

「辦法」規定，禁止對無人島資源生態造成嚴重破壞，違者將被停止開發活動並依法查處。

大陸國家主席習近平一心要扶持海南島成為中國夏威夷，四月宣布海南建設為自貿試驗區後，海南受到外界關注。海南省原計畫為外國遊客開闢「網絡綠洲」，外國人可使用谷歌、YouTube、臉書、推特等等，但大陸網友吐槽中國人成了二等公民。

另一個例子就是傳出海南要開放賭馬，引發熱議。海南當局最後忽然出面澄清，海南的賽馬不是賭馬。發生了這樣兩件事後，習近平的親信、海南省委書記劉賜貴突然神隱。

為了海南「開闢新局面」，習近平委任韓正親自指揮海南改革事務。分析指出，習近平決定要把海南建設自貿試驗區，當成新時代習思想的最好實踐，在中美貿易衝突的情況下，希望海南辦成自由貿易港。

韓正日前在海南開完會，海南省四日就公布新辦法，個人可申請開發無人島用於娛樂等行業。海南省要求，應向省級海洋行政主管部門提出申請，並提交無人島開發利用申請書、具體方案和項目論證報告。

使用時限方面，無人島用作養殖用島十五年；旅遊、娛樂用島廿五年；鹽業、礦業用島卅年；公益事業用島四十年；港口、修造船廠等建設工程用島五十年。