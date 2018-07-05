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盤點中美關係 陸學者：台灣議題最難處理

2018-07-05 09:54中央社 上海5日電

中國學者金燦榮表示，中美關係未來將面臨4個主要問題，包括貿易、台灣、北韓、南海，...
中國學者金燦榮表示，中美關係未來將面臨4個主要問題，包括貿易、台灣、北韓、南海，對中國來說，台灣議題最難。聯合報系資料照
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中國學者金燦榮表示，中美關係未來將面臨4個主要問題，包括貿易、台灣、北韓、南海。對中國來說，台灣議題最難，繼續拖下去對中國有利，但是美國、台灣並不願附和。

漕河涇開發區總公司管理學院4日下午舉辦講座，邀請中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮主講「中美貿易戰與兩國關係的前景」，金燦榮演講時作上述表示。

金燦榮指出，以前的中美關係是「好不到哪去，但也壞不到哪去」，現在描述中美關係時必須改成，「好不到哪去是肯定的，壞不到哪去是未見得的」，在未來10年裡，中美關係必須花很多力氣維持。

他認為，中美關係之所以起變化，原因在於出現「新的背景」，首先是美國變得焦慮，再來是中國變得自信，網民不容政府在外交上妥協，最後是印度、日本等第三方因素介入中美關係，而前述這些結構性因素會持續下去。

金燦榮並指出，中美未來將面臨貿易、北韓、台灣、南海4個主要問題。

他表示，對中國來說，台灣議題最難，法理上屬於「內政」，實際卻是美中台三方角力，中國對台灣的控制力有限。此外，台灣議題的時間在中國手上，中國可以等，但美國台灣不想等，因為知道越拖下去情況對它們越不利。

不過，金燦榮認為，美國不會為了台灣與中國「拚命」，因為失去了台灣這個戰略夥伴，對美國來說，只是退守第二島鏈，其國際地位並沒有影響。

至於南海，金燦榮說，中國若繼續在南海發展，西太平洋與印度洋形同被切割，美國將無法隨時干預非洲、東南亞的局勢，因此，在南海問題上，美國將盡全力維護自身利益。

他表示，未來10年中美關係將進入困難期，中國將繼續保持「鬥而不破」，若雙方能找到可以合作的議題，並有一套專門控制分歧的運作機制，中美或將有機會成為「功能性夥伴」。

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