韓正又兼新職 領導海南深化改革開放

2018-07-05 09:55 中央社 台北5日電



中共政治局常委、中國國務院副總理韓正最新的兼職頭銜是「推進海南全面深化改革開放領導小組組長」。他表示，將穩步推進中國特色自由貿易港建設，並在海南實行最嚴格的生態環保制度。

新華社報導，韓正1日到3日在海南省調研並主持召開推進海南全面深化改革開放領導小組會議，報導中稱呼韓正為推進海南全面深化改革開放領導小組組長。

今年4月13日，中國國家主席習近平宣布，中共中央支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南建設中國特色自由貿易港，並表示研究制定「關於支持海南全面深化改革開放的指導意見」，賦予海南經濟特區改革開放新的重大責任和使命。

韓正在去年10月中共19屆一中全會當選中共政治局常委後，今年3月被任命為中國國務院副總理。

此外，韓正先後已兼任中共中央港澳協調工作小組組長、推動長江經濟帶發展領導小組組長、推進「一帶一路」建設工作領導小組組長、京津冀協同發展領導小組組長、第4次全國經濟普查領導小組組長、國務院食品安全委員會主任等職務。

根據新華社報導，韓正在這場有關海南的會議中指出，要把握好新的戰略定位，扎實推進自貿試驗區建設，逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設；實行最嚴格的生態環境保護制度，為推進全國生態文明建設探索新經驗；深入推進國際旅遊島建設，積極培育旅遊消費新業態、新熱點等。