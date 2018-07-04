雙城論壇 北市府傾向選後再辦

2018-07-04 22:36 中央社 台北4日電



台北市政府大陸小組今天舉行會議，「雙城論壇」是會議重點之一。據了解，為避免選舉期間成為箭靶，雙城論壇傾向年底九合一選後舉辦，著重時尚流行、社區經營等議題。

台北市政府大陸小組會議每年舉辦2次，今天的大陸小組會議為今年第一次舉辦。會中除例行業務報告及委員專題報告外，雙城論壇舉辦時間地點與內容，是主要議題之一。

據轉述，關於雙城論壇的內容，會議希望以民生為主，較無爭議。主題初步希望在時尚流行、青年人才交流、社區經營等方面，與上海交流。

今年雙城論壇輪到台北市舉辦，柯文哲日前表示因擔心陳抗，要選一個「易守難攻的地點」。由於雙城論壇舉辦地點關係維安部署，需與警方諮詢協調，目前尚無定案。

至於雙城論壇舉辦時間，會議認為，雙城論壇雖以民生、地方城市交流為主，但涉及大陸人士來台，難免在選舉期間成為箭靶、動輒得咎，因此傾向今年九合一選舉後舉辦，時間可能延到年底。

柯文哲近來在兩岸議題承受諸多質疑，也曾為「兩岸一家親」說法道歉。會議討論到，因為兩岸議題的敏感性，近來許多文官對兩岸交流有所遲疑，雖然交流數量不變，但層級卻在下降。

有委員認為，當前兩岸關係進入僵局，台北市作為中央之外、層級最高的地方政府，雙城論壇有其必要與重要性，會繼續舉辦。