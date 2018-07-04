親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美中貿易戰雲密布 台商考慮製造業務是否撤出中國

雙城論壇 北市府傾向選後再辦

2018-07-04 22:36中央社 台北4日電

台北市政府大陸小組今天舉行會議，「雙城論壇」是會議重點之一。據了解，為避免選舉期間成為箭靶，雙城論壇傾向年底九合一選後舉辦，著重時尚流行、社區經營等議題。

台北市政府大陸小組會議每年舉辦2次，今天的大陸小組會議為今年第一次舉辦。會中除例行業務報告及委員專題報告外，雙城論壇舉辦時間地點與內容，是主要議題之一。

據轉述，關於雙城論壇的內容，會議希望以民生為主，較無爭議。主題初步希望在時尚流行、青年人才交流、社區經營等方面，與上海交流。

今年雙城論壇輪到台北市舉辦，柯文哲日前表示因擔心陳抗，要選一個「易守難攻的地點」。由於雙城論壇舉辦地點關係維安部署，需與警方諮詢協調，目前尚無定案。

至於雙城論壇舉辦時間，會議認為，雙城論壇雖以民生、地方城市交流為主，但涉及大陸人士來台，難免在選舉期間成為箭靶、動輒得咎，因此傾向今年九合一選舉後舉辦，時間可能延到年底。

柯文哲近來在兩岸議題承受諸多質疑，也曾為「兩岸一家親」說法道歉。會議討論到，因為兩岸議題的敏感性，近來許多文官對兩岸交流有所遲疑，雖然交流數量不變，但層級卻在下降。

有委員認為，當前兩岸關係進入僵局，台北市作為中央之外、層級最高的地方政府，雙城論壇有其必要與重要性，會繼續舉辦。

雙城論壇九合一選舉柯文哲

相關新聞

中共黨媒批浮誇文風 網民：罵自己

2018-07-04 14:25

學者：日關注台美關係 避免走入「圈套」

2018-07-04 14:12

英語答媒體「浪費時間」？林鄭為失言道歉

2018-07-04 13:34

黨刊求是60周年 習近平：要牢牢把握輿論導向

2018-07-04 21:39

任正非：與美國差距30年還不能消除 晶片急不來

2018-07-04 21:21

世界盃日本強拚比利時落敗 獲中國官媒肯定

2018-07-04 20:20

維權律師被限制出境 中國公安部拒說明：國家秘密

2018-07-04 18:46

美媒：維族自決活動人士母親 死於「再教育營」

2018-07-04 18:36

「激發愛國熱情」中國5大宗教場所 將全面掛五星旗

2018-07-04 18:31

看「艦」中國實力…兩艘航母「帶刀護衛」 在大連下水

2018-07-04 14:50

習打「軍老虎」許其亮操刀擬逮捕名單

2018-07-04 14:37

香港指標性判決出爐 同性伴侶可獲依親簽證

2018-07-04 14:24

香港土地不足 港特首指長遠須填海

2018-07-04 13:51

中國海警局改隸武警 微博首發就瞄準釣魚台

2018-07-04 13:48

調查：港溫和政治興起 兩制指數微升非建制派支持者流失19萬人

2018-07-04 13:35

半年獲利一億元！中輟生自學電腦賣遊戲外掛 遭警逮捕

2018-07-04 12:28

中國開採可燃冰 南沙龍穴島設科研基地

2018-07-04 11:16

蔡英文參拜還願 陸媒評：不問蒼生問鬼神

2018-07-04 10:58

愛爾蘭、希臘「黑馬」 投資移民美仍居首

2018-07-04 01:28

網文吹捧國力 中共黨媒重批

2018-07-04 00:45

挑戰香格里拉對話 大陸將重開香山論壇

2018-07-04 00:23

陸客赴台十週年 團客轉型自由行深度遊

2018-07-03 21:53

陸委會：一國兩制陳腔濫調 可以休矣

2018-07-03 21:22

中國海警改隸武警指揮 日本憂：武裝恐大幅強化

2018-07-03 19:44

王毅倡多邊主義 批對外轉嫁矛盾不得人心

2018-07-03 19:29

美媒：許其亮權力大 能建議共軍將領逮捕名單

2018-07-03 17:58

民進黨官網被駭 陸網民：除了表情包其他不背鍋

2018-07-03 15:39

在台陸生在陸媒批外交部簡體新聞稿：簡體寫錯無知

2018-07-03 15:11

神秘聲波干擾 美撤穗京滬使領館11人

2018-07-03 12:47

限美令？中國使館警告陸客：美國好危險

2018-07-03 12:13

華爾街日報：中國發展半導體 台灣淪竊密目標

2018-07-03 08:16

紅二代最後的希望之星 胡錦濤之子升任掌浙江最窮市

2018-07-03 01:06

安撫老兵 陸高層河北會商

2018-07-03 01:06

國台辦：實現「一國兩制」會充分考慮台灣現實

2018-07-02 22:10

胡錦濤之子胡海峰任浙江麗水書記

2018-07-02 19:18

傳中國打造3艘兩棲攻擊艦 2025年擁7航母

2018-07-02 15:00

《梁家河》大肆宣傳 李大同：造神運動 習近平未制止

2018-07-02 14:55

胡海峰升書記 恐受嘉興騷亂事件衝擊

2018-07-02 14:53

安撫維權老兵？ 高層河北急會商

2018-07-02 14:52
看更多

熱門文章

海航集團董事長王健法國考察時去世 享年57歲

2018-07-04 16:05

法國警方：大陸海航集團董座王健 在南法拍照不慎摔死

2018-07-04 17:19

「中共最強驅逐艦」又兩艘下水 陸眼尖網友：完成度不夠高

2018-07-04 10:00

金燦榮：貿易戰後 美國下一張危險牌是台灣牌

2018-07-04 20:04

陸客赴台遊10週年 上海民眾對台灣人印象深刻

2018-07-04 11:34

華為任正非內部講話：中美貿易戰打不起來

2018-07-04 12:29

苦讀四年想當老師 畢業後才被告知身高140不能拿教師證

2018-07-04 12:02

網文吹捧國力 中共黨媒重批

2018-07-04 00:45

大陸37城市平均月薪3.6萬 北京4.9萬摘冠

2018-07-04 15:03

中美貿易戰倒數 陸學者亮出中國底牌

2018-07-04 19:49

自閉症孩子遭乘客怒罵 司機鞠3次躬代替他道歉

2018-07-04 14:30

蔡英文參拜還願 陸媒評：不問蒼生問鬼神

2018-07-04 10:58

共享單車盛況不再 生產小鎮企業倒近半

2018-07-04 01:28

半年獲利一億元！中輟生自學電腦賣遊戲外掛 遭警逮捕

2018-07-04 12:28

學者：日關注台美關係 避免走入「圈套」

2018-07-04 14:12

雷政富翻版？懷孕遭洛陽官員拋棄 她散布淫亂視頻

2018-07-04 17:28

貿易戰陰影籠罩 人民幣急貶考驗北京

2018-07-04 08:56

橋未通 港珠澳跨境車牌炒作625倍

2018-07-04 01:28

陸民用機場共229座 數量冠全球

2018-07-04 00:40

中共黨媒批浮誇文風 網民：罵自己

2018-07-04 14:25

任正非：與美國差距30年還不能消除 晶片急不來

2018-07-04 21:21

挑戰香格里拉對話 大陸將重開香山論壇

2018-07-04 00:23

人行喊話 人民幣回穩

2018-07-04 00:35

環時總編放話：跟美國打出一條貿易38度線

2018-07-04 20:06

「激發愛國熱情」中國5大宗教場所 將全面掛五星旗

2018-07-04 18:31

英語答媒體「浪費時間」？林鄭為失言道歉

2018-07-04 13:34

看「艦」中國實力…兩艘航母「帶刀護衛」 在大連下水

2018-07-04 14:50

跑道險遇「攔路機」 國泰航空降落又復飛

2018-07-04 17:49

一年前遭封殺 北大張維迎再籲中國民主化改革

2018-07-04 13:08

習打「軍老虎」許其亮操刀擬逮捕名單

2018-07-04 14:37

陸官媒：中歐攜手抵制貿易保護主義

2018-07-04 11:16

「此生嫁給海軍」韋慧曉入伍才6年 將成首名女艦長

2018-07-04 14:32

上海再出招 矛頭對準企業購房

2018-07-04 01:28

江蘇首發「蚊子預報」今明兩天將陷驅蚊大戰

2018-07-04 15:47

金穩會首秀 股匯大翻轉

2018-07-04 00:39

不寫作業下場...重慶男童被扒光搭車

2018-07-04 12:28

中國海警局改隸武警 微博首發就瞄準釣魚台

2018-07-04 13:48

愛爾蘭、希臘「黑馬」 投資移民美仍居首

2018-07-04 01:28

世界盃日本強拚比利時落敗 獲中國官媒肯定

2018-07-04 20:20

太像習大大 河北商人申請刁大大商標遭拒

2018-07-04 19:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top