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法媒：北京壓力下 台灣有民主和科技好牌

2018-07-04 18:00中央社 巴黎3日專電

新觀察家一篇文章提到，北京利用經濟利誘和外交孤立等手段，意圖逐步消除台灣在全球的...
新觀察家一篇文章提到，北京利用經濟利誘和外交孤立等手段，意圖逐步消除台灣在全球的印記，但台灣有兩張好牌，分別是民主和科技優勢。圖／聯合報系資料照片
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法國雜誌「新觀察家」一篇文章提到，北京利用經濟利誘和外交孤立等手段，意圖逐步消除台灣在全球的印記，但台灣有兩張好牌，分別是民主和科技優勢。

「新觀察家」（L’Obs）網站一日刊登記者韓石（Pierre Haski）署名的文章，文章提到，台灣在無國界記者組織（RSF）新聞自由排行榜上，位居亞洲第一，牢裡沒有政治犯，已完成3度政黨輪替，尊重結社和宗教自由，擁有全球最具活力的公民社會之一。

但文章話鋒一轉表示，對北京來說，中華民國只是中華人民共和國造反的一省，北京利用自己的新興勢力，漸進式地消滅台灣在世界上的印記，例如利誘台灣友邦。這種外交孤立讓台灣無法參與聯合國活動和一些國際組織，近期北京甚至要各國航空公司不可標註台灣為國家。

總統蔡英文曾說，獨裁政權正在用銳實力影響其他國家的自由和社會，「如何確保民主不只是生存下來而是奮鬥不懈，台灣在這場戰役的前線」；文章引述這個說法表示，目前不是軍事上的前線，但世界未來走向有部分取決於亞洲情勢，台灣仍是棋局中的一子。

報導指出，美國總統川普加強對台關係，台灣樂見這些政策，但有歐洲駐台外交官員指出，台灣知道被川普拿來當工具，也知道有一天，若川普在對中國關係裡找到利益，就可能拋棄或背叛台灣。

文章提到，台灣在這場遊戲裡有兩張好牌，一是民主，二是半導體上的科技優勢。

雖然中國經濟分量不容小覷，但台灣利用民主軟實力與其他亞洲公民社會建立關係，試著對抗中國的影響力，同時台灣致力保持科技優勢，中國一時還趕不上。從中國電信設備大廠中興通訊在美遭制裁可看到，中國經濟發展成功背後，其實也有脆弱之處。

報導還提到，為防止美國有天退出亞太地區，台灣也與日本保持緊密關係。

文章最後指出，美中勢力消長、南海和台海情勢，什麼都有可能發生，可能有衝突，也可能有談判，對台灣而言，不管未來發展是戰爭或維持現狀、實質獨立，都必須為所有假設預作準備。

在當前微妙脈絡下，台灣民主形象是軟實力的決定性王牌，這是北京無論如何都無法利用的一張牌。

北京川普無國界記者

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