親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

印尼羽賽／戴資穎34分鐘速拿首輪勝 拉出25連勝

看「艦」中國實力…兩艘航母「帶刀護衛」 在大連下水

2018-07-04 14:50世界日報 中國新聞組／北京4日電

有航母「帶刀護衛」之稱的兩艘055型萬噸級導彈驅逐艦，3日上午在大連造船廠成功下水。大公網報導，055型是目前中國海軍噸位最大、技術水平最先進的驅逐艦，不僅配備可發射陸攻巡航導彈、超音速反艦導彈、中遠程防空導彈的112具垂發單元，還裝配有先進的有源相控陣雷達，堪稱海上「大殺器」。

3日上午，在首艘國產航母船塢以東約三公里處，兩艘055型導彈驅逐艦掛出滿旗，艦島前的巨幅五星紅旗分外醒目。與此同時，大批工人於岸邊集結待命。兩艘巨艦所在船塢注水完畢，閘口完全開啟。在隆隆鞭炮聲中，數艘拖船將碼頭一側的052D型驅逐艦拖離，隨後將055艦拖曳至碼頭一側。船塢不遠處，另有一艘055艦已經成型，即將轉入船塢裝。船塢旁，數艘擔當目前中國航母編隊主力驅逐艦的052D型導彈驅逐艦在側靠泊，等待交付海軍。

據外媒報導稱，055型導彈驅逐艦於2014年底開始在大連造船廠與江南造船廠同時開建。去年6月底和今年4月，中國第一艘與第二艘055型導彈驅逐艦在江南廠正式下水。加上這次大連廠兩艘巨艦齊下水，不僅創造了中國海軍首次同時下水兩艘萬噸級戰艦的紀錄，更體現出中國一流的造艦能力和造艦速度。

解放軍報此前刊文稱，055型導彈驅逐艦先後突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦。

軍事專家尹卓指出，在未來中國彈射航母服役後，航母戰鬥群將不再需要陸基預警機的支援，每支航母戰鬥群將配備兩艘055型導彈驅逐艦。除了擔當「帶刀護衛」，還將承擔指揮艦重任，包括整個航母戰鬥群的指揮任務，使整支編隊信息化戰鬥力大幅提升。

分享

導彈海軍碼頭

相關新聞

中共黨媒批浮誇文風 網民：罵自己

2018-07-04 14:25

學者：日關注台美關係 避免走入「圈套」

2018-07-04 14:12

英語答媒體「浪費時間」？林鄭為失言道歉

2018-07-04 13:34

習打「軍老虎」許其亮操刀擬逮捕名單

2018-07-04 14:37

香港指標性判決出爐 同性伴侶可獲依親簽證

2018-07-04 14:24

香港土地不足 港特首指長遠須填海

2018-07-04 13:51

中國海警局改隸武警 微博首發就瞄準釣魚台

2018-07-04 13:48

調查：港溫和政治興起 兩制指數微升非建制派支持者流失19萬人

2018-07-04 13:35

半年獲利一億元！中輟生自學電腦賣遊戲外掛 遭警逮捕

2018-07-04 12:28

中國開採可燃冰 南沙龍穴島設科研基地

2018-07-04 11:16

蔡英文參拜還願 陸媒評：不問蒼生問鬼神

2018-07-04 10:58

愛爾蘭、希臘「黑馬」 投資移民美仍居首

2018-07-04 01:28

網文吹捧國力 中共黨媒重批

2018-07-04 00:45

挑戰香格里拉對話 大陸將重開香山論壇

2018-07-04 00:23

陸客赴台十週年 團客轉型自由行深度遊

2018-07-03 21:53

陸委會：一國兩制陳腔濫調 可以休矣

2018-07-03 21:22

中國海警改隸武警指揮 日本憂：武裝恐大幅強化

2018-07-03 19:44

王毅倡多邊主義 批對外轉嫁矛盾不得人心

2018-07-03 19:29

美媒：許其亮權力大 能建議共軍將領逮捕名單

2018-07-03 17:58

民進黨官網被駭 陸網民：除了表情包其他不背鍋

2018-07-03 15:39

在台陸生在陸媒批外交部簡體新聞稿：簡體寫錯無知

2018-07-03 15:11

神秘聲波干擾 美撤穗京滬使領館11人

2018-07-03 12:47

限美令？中國使館警告陸客：美國好危險

2018-07-03 12:13

華爾街日報：中國發展半導體 台灣淪竊密目標

2018-07-03 08:16

紅二代最後的希望之星 胡錦濤之子升任掌浙江最窮市

2018-07-03 01:06

安撫老兵 陸高層河北會商

2018-07-03 01:06

國台辦：實現「一國兩制」會充分考慮台灣現實

2018-07-02 22:10

胡錦濤之子胡海峰任浙江麗水書記

2018-07-02 19:18

傳中國打造3艘兩棲攻擊艦 2025年擁7航母

2018-07-02 15:00

《梁家河》大肆宣傳 李大同：造神運動 習近平未制止

2018-07-02 14:55

胡海峰升書記 恐受嘉興騷亂事件衝擊

2018-07-02 14:53

安撫維權老兵？ 高層河北急會商

2018-07-02 14:52

中國世界第一？中共黨媒撰文遏止自大文風

2018-07-02 14:48

雙城論壇 柯文哲擔心陳抗：選個易守難攻之地舉辦

2018-07-02 14:09

應對高房價 香港擬填海1200公頃造陸

2018-07-02 12:32

西沙南沙標示為中國領土 越南抗議

2018-07-02 11:31

雙城論壇續辦嗎？柯P：要選個易守難攻的地點來辦

2018-07-02 11:27

王毅：中國堅持打開國門搞建設

2018-07-02 11:19

美借環太軍演介入南海 陸：8月與東協10國軍演回擊

2018-07-02 10:09
看更多

熱門文章

聯電控告美光勝訴 美光相關產品恐退出中國市場

2018-07-03 21:26

「中共最強驅逐艦」又兩艘下水 陸眼尖網友：完成度不夠高

2018-07-04 10:00

馮提莫承認與挪公款男見面 收下700萬沒發生關係

2018-07-03 22:16

網文吹捧國力 中共黨媒重批

2018-07-04 00:45

苦讀四年想當老師 畢業後才被告知身高140不能拿教師證

2018-07-04 12:02

陸委會：一國兩制陳腔濫調 可以休矣

2018-07-03 21:22

陸客赴台遊10週年 上海民眾對台灣人印象深刻

2018-07-04 11:34

美媒：許其亮權力大 能建議共軍將領逮捕名單

2018-07-03 17:58

她入伍才6年 可望成為共軍首名女艦長

2018-07-03 22:17

中國海警改隸武警指揮 日本憂：武裝恐大幅強化

2018-07-03 19:44

華為任正非內部講話：中美貿易戰打不起來

2018-07-04 12:29

共享單車盛況不再 生產小鎮企業倒近半

2018-07-04 01:28

民進黨官網被駭 陸網民：除了表情包其他不背鍋

2018-07-03 15:39

蔡英文參拜還願 陸媒評：不問蒼生問鬼神

2018-07-04 10:58

影／四川各地暴雨釀災 封鎖線才拉好就發生山崩

2018-07-03 16:32

橋未通 港珠澳跨境車牌炒作625倍

2018-07-04 01:28

貿易戰陰影籠罩 人民幣急貶考驗北京

2018-07-04 08:56

陸客赴台十週年 團客轉型自由行深度遊

2018-07-03 21:53

陸民用機場共229座 數量冠全球

2018-07-04 00:40

半年獲利一億元！中輟生自學電腦賣遊戲外掛 遭警逮捕

2018-07-04 12:28

自閉症孩子遭乘客怒罵 司機鞠3次躬代替他道歉

2018-07-04 14:30

北京減少「一帶一路」宣傳力度 降低周邊國家的威脅感

2018-07-03 22:08

人行行長一天兩度喊話人民幣 分析：子彈會再飛一會

2018-07-03 19:40

挑戰香格里拉對話 大陸將重開香山論壇

2018-07-04 00:23

人行喊話 人民幣回穩

2018-07-04 00:35

被愛沖昏頭？ 北京女子遭清華非洲生騙走600萬

2018-07-03 20:30

學者：日關注台美關係 避免走入「圈套」

2018-07-04 14:12

中國火箭軍「天劍」對抗演練 新型導彈旅參演

2018-07-03 20:25

陸央行官員強調 人民幣貶值並非官方有意引導

2018-07-03 20:12

曾連續猜中6場世足賽勝負 故宮貓「白點兒」走了

2018-07-03 17:24

陸官媒：中歐攜手抵制貿易保護主義

2018-07-04 11:16

聯電告美光子公司侵權 陸法院初判屬實

2018-07-03 23:07

上海再出招 矛頭對準企業購房

2018-07-04 01:28

一年前遭封殺 北大張維迎再籲中國民主化改革

2018-07-04 13:08

換湯不換藥 中興新領導層仍由軍方把持

2018-07-03 20:03

金穩會首秀 股匯大翻轉

2018-07-04 00:39

王毅倡多邊主義 批對外轉嫁矛盾不得人心

2018-07-03 19:29

愛爾蘭、希臘「黑馬」 投資移民美仍居首

2018-07-04 01:28

人民幣進入6.7攻防區 大陸匯、股雙雙止跌回升

2018-07-03 16:32

世足賽蹭過頭 法奪冠就退費這支股票跌停

2018-07-03 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top