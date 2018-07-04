看「艦」中國實力…兩艘航母「帶刀護衛」 在大連下水

2018-07-04 14:50 世界日報 中國新聞組／北京4日電



有航母「帶刀護衛」之稱的兩艘055型萬噸級導彈驅逐艦，3日上午在大連造船廠成功下水。大公網報導，055型是目前中國海軍噸位最大、技術水平最先進的驅逐艦，不僅配備可發射陸攻巡航導彈、超音速反艦導彈、中遠程防空導彈的112具垂發單元，還裝配有先進的有源相控陣雷達，堪稱海上「大殺器」。

3日上午，在首艘國產航母船塢以東約三公里處，兩艘055型導彈驅逐艦掛出滿旗，艦島前的巨幅五星紅旗分外醒目。與此同時，大批工人於岸邊集結待命。兩艘巨艦所在船塢注水完畢，閘口完全開啟。在隆隆鞭炮聲中，數艘拖船將碼頭一側的052D型驅逐艦拖離，隨後將055艦拖曳至碼頭一側。船塢不遠處，另有一艘055艦已經成型，即將轉入船塢裝。船塢旁，數艘擔當目前中國航母編隊主力驅逐艦的052D型導彈驅逐艦在側靠泊，等待交付海軍。

據外媒報導稱，055型導彈驅逐艦於2014年底開始在大連造船廠與江南造船廠同時開建。去年6月底和今年4月，中國第一艘與第二艘055型導彈驅逐艦在江南廠正式下水。加上這次大連廠兩艘巨艦齊下水，不僅創造了中國海軍首次同時下水兩艘萬噸級戰艦的紀錄，更體現出中國一流的造艦能力和造艦速度。

解放軍報此前刊文稱，055型導彈驅逐艦先後突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，是海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦。