調查：港溫和政治興起 兩制指數微升非建制派支持者流失19萬人

2018-07-04 13:35 世界日報 香港新聞組╱香港4日電



美聯社 分享 facebook

民主思路公布新一輪「一國兩制」指數為6.53，較半年前微升0.02分，反映香港市民對「一國兩制」評價有所改善。另外，由於香港溫和政治漸漸興起，估計非建制派的支持者流失了近19萬人，中間派則增加了21萬餘人。

綜合媒體報導，調查發現，不同世代及政治傾向的市民對「一國兩制」的評價、市民對本屆政府是否需要就《基本法》23條立法進行諮詢的態度趨向兩極化，19%人士認為無需要諮詢，14.1%人士認為非常有需要諮詢。

民主思路召集人湯家驊表示，社會對23條立法議題持恐慌態度，是導致態度兩極的主因，而且未聽到政府內部有訊息準備立法，亦認為社會未有足夠的立法條件。

而對於香港訂立《國歌法》對一國兩制影響則仍然負面，不過對此有擔心的市民稍為下降，由第二輪的42.7%降至今次的39.1%。

報導指出，與上兩輪民調相比，除言論自由外，其他評分都有上升，民主思路聯席召集人宋恩榮分析，在特首林鄭月娥施政下，香港出現了「去激進化」，溫和政治漸漸興起。估計是由於林鄭月娥上任特首後，社會撕裂有所緩和，市民對林鄭月娥反應正面。

調查顯示，「民主派」及「非建制派」的比率分別由21%降至18.6%、7.2%外降至6.5%，中間派的比率則上升了3.5個百分點，由2017年中的58.4%持續上升至2018年中的61.9%，估計非建制派流失了18萬8000人，中間派則增加了21萬2000人，反映非建制支持者有意逐漸轉投中間派的跡象，這與最近的補選結果相符。

而言論自由評分下降，則相信與早前兩宗記者在內地採訪受襲有關。

另外，國際媒體對香港政治事件反應負面，亦令國際智庫對香港評價變得負面。

港大民調：林鄭民望持平 市民最關心民生

香港新聞組╱香港4日電

港大最新民調顯示，行政長官林鄭月娥評分為54.3分，與上月中調查所得評分一樣。調查亦顯示，市民目前仍最關心民生問題，其次是經濟及政治。

綜合媒體報導，港大民意研究計畫於6月14至21日，透過訪員以隨機抽樣方式，以電話訪問1000名香港巿民。結果顯示，巿民目前最關心的是民生問題，占整體63%；另外，分別18%和16%市民表示最關心經濟和政治問題。

若以絕對評分方式提問，巿民對民生、經濟和政治問題的關心程度分別為7.45、6.97及5.97分。

據報導，反映市民對整體政府管治表現評價的政評數值，下跌0.8至103.3點；而反映市民對整體社會狀況評價的社評數值，則上升1.1至103.2點。