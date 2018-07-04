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英語答媒體「浪費時間」？林鄭為失言道歉

2018-07-04 13:34世界日報 香港新聞組╱香港4日電

香港特首林鄭月娥深夜發聲明致歉。 香港中國通訊社
香港特首林鄭月娥深夜發聲明致歉。 香港中國通訊社
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特首林鄭月娥昨日出席行政會議前見記者，回答香港電台英文記者用英文發問有關土地供應問題時直言，用英文重覆一次廣東話的答案是「浪費時間」。招來特首失言的議論。當晚林鄭立即發表英文聲明，「對引起的混亂致歉」，但強調日後「中問中答、英問英答」的安排不會改變。

綜合媒體報導，林鄭昨日見記者第一條問題被問到其支持填海言論，港台英文台記者爭取到問第二條問題，且就同一主題提問，惟林鄭以英語回答時指，用英文重覆一次廣東話的答案是「浪費時間」，希望新聞處處長日後考慮安排即時傳譯。隨即引起社會討論。

香港電台回應，該台記者是根據專業提出問題，作為英文台需要得到對方英文的答覆是合理。對於林鄭月娥形容以英文重覆答案是「浪費時間」，香港電台指尊重任何人的意見。

記協批特首態度輕蔑

記協發聲明表示，對特首的回應感到極度遺憾，指她對英語提問的輕蔑態度，令人無法接受，促請行政長官收回言論，親身澄清特區政府並無貶抑英文傳媒的意圖。

記協主席楊健興指出，回歸後，很多人擔心香港「內地化」，特首及官員若不帶頭多用英語，會令人覺得香港特色逐漸消失。他說，就算即時傳譯也容易出現混淆，未必能百分百準確。協極度遺憾林鄭「浪費時間」的說法。

希望有限時間回答更多問題

報導指出，林鄭月娥昨天深夜隨即發表聲明道歉，「I apologise for any confusion thus caused」，對任何引起的混亂致歉。她表示以往會見傳媒時，一向以記者提問時所用的語言（廣東話、普通話或英語）回應，未來亦會繼續這樣做，因此不存在政府或她本人不重視使用英語。

她說，有關「浪費時間」說，是擔心浪費記者的時間，而不是浪費她或官員的時間，她希望在有限的時間內可以回答記者更多問題。如果記者以不同語言提出同樣的問題，而行政長官以不同語言作出相同的答覆，會消耗記者本可用作提出其他問題的時間，有關言論並非針對英語。

要求班子善待媒體 自己卻失言

香港新聞組╱香港4日電

特首林鄭月娥「浪費時間」言論在英文傳媒圈子引起廣泛討論。曾於英文傳媒工作的前立法會議員劉慧卿明言，香港是國際城市，英文是法定語言之一，「中問中答，英問英答」是尊重提問人的表現，她認為林鄭「浪費時間」的說法非常不得體。

議員：英問英答是尊重

香港01報導，劉慧卿說，因為香港是國際城市，英文是法定語言之一，政府官員應有兩文三語的能力。關於林鄭建議應安排即時傳譯，劉慧卿說，以前立法會重大會議才會有即時傳譯在場，讓記者戴上聽筒收聽，目的是為方便記者，而非為方便官員，且不是用於站著簡短答問的記者會。

蘋果日報報導，林鄭月娥去年當選特首後，處理與傳媒關係的手法明顯較不時透過發律師信威嚇傳媒的前特首梁振英開明和友善，除了在未上任前先與記者會面，其後更加開俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地、開放政府總部讓網媒記者採訪，更表示會提醒官員多預留時間回應傳媒的問題。

報導說，林鄭去年以特首候選人身分出席記者協會舉辦的座談會時，曾經表明一定會配合傳媒採訪，讓傳媒每次從記者會取得的資料都是最全面、最充份。上任後在禮賓府閉門召開新班子「集思會」時，亦要求新班子要多與立法會以及傳媒溝通，並要求官員善待傳媒，盡量協助傳媒採訪，給予所需資料。沒想到自己卻「失言」招來負評。

香港林鄭月娥立法會

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