陸客赴台十週年 團客轉型自由行深度遊

2018-07-03 21:53 中央社 北京3日電



陸客赴台遊將滿10週年，台旅會北京辦事處副主任黃桂珠表示，這10年來陸客漸漸從過去官辦的團客行，演變為自由行、深度遊，旅遊品質漸漸提升，對觀光產業是正面方向。

自台旅會設置北京辦事處後、就常駐北京的台旅會北京辦組長林蔚則表示，自由行陸客集中在1980、1990，甚至2000年代出生的族群。為此，台旅會近年在大陸推廣台灣旅遊時，特別深入各地咖啡廳、書店舉辦講座，貼近年輕族群喜好。

黃桂珠今天接受中央社訪問時表示，10年前陸客首次來台，形式多屬官方合作的團體遊，價格相對低廉，多為環島行程，但較不容易深度旅遊。

她分析，在這樣的基礎上，加上中國大陸經濟發展，陸客出境遊變得越來越容易，團客漸漸被自由行旅客取代。近幾個月來，自由行旅客數更超過團客，顯示陸客來台更看重深度且精緻的旅遊。

黃桂珠認為，這對台灣旅遊及觀光產業而言是正面方向，更能提升台灣旅遊品質。因此，台旅會近年積極走訪中國大陸開放陸客來台自由行的47個城市。

推廣形式不再限於官方拜會，而是走入民間，與自由行旅行社接洽，甚至在各地咖啡店、書店舉辦講座、沙龍，與旅客面對面接觸，推廣台灣旅遊。

林蔚受訪時表示，不同於過去團客年齡層較長，自由行陸客主力為「80後」、「90後」，甚至2000年後出生的族群，這些「網路世代」更是中國大陸目前的消費主力。

因此，台旅會近年在推廣台灣旅遊時，更著重與旅遊達人合作，透過網路傳播，引起曾經到過台灣的陸客共鳴，近而吸引更多朋友來台。

他也提到，台旅會在與大陸民眾面對面的講座中，加入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術，讓從未到過台灣的大陸民眾也能透過數位科技一睹台灣風采。

海峽交流基金會與中國大陸海峽兩岸關係協會於2008年6月13日簽署「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」，陸客赴台旅遊首發團於當年7月4日抵台。當月18日，陸客赴台觀光正式開放。

交通部觀光局為推動兩岸旅遊事務而設置的民間辦事機構－台灣海峽兩岸觀光旅遊協會在北京設置辦事處，也已邁入第8年。