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美媒：許其亮權力大 能建議共軍將領逮捕名單

2018-07-03 17:58中央社 台北3日電

美國媒體報導，中共軍委排名第一的副主席許其亮，是共軍權力最大的「上司」（boss...
美國媒體報導，中共軍委排名第一的副主席許其亮，是共軍權力最大的「上司」（boss），也是習近平在軍中最信任的人。 （中新社資料照）
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美國媒體報導，中共軍委排名第一的副主席許其亮，是共軍權力最大的「上司」（boss），也是習近平在軍中最信任的人。中共18大後被捕的涉貪高級將領，都由許其亮建議逮捕名單並親自處理。

美國華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）新聞網資深記者葛茨（Bill Gertz）日前隨同美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）訪問中國，在美東時間2日發表長篇報導，提到上述內容。

報導指出，許其亮是習近平「鞏固個人權力的重要推手」。自從習近平2012年11月就任中共總書記後，習近平的集權程度超過歷任中共領導人，而同時就任軍委副主席的許其亮，便成為習近平控制軍方、整治軍隊的操刀手。

報導說，許其亮多年前在福建省任職期間，與習近平建立交情，讓兩人擁有鐵桿般的交情。據稱，兩人的關係「密切得就像一家人」。

一名中國事務專家透露，許其亮是習近平在軍中最信任的人，中共18大後被捕的涉貪高級將領名單，都是由許其亮建議的。其中，最敏感的高級將領，均由許其亮親自處理。

報導提到，許其亮清楚在中共軍方高層中，誰會支持逮捕涉貪高層將領，而更重要的是「誰會反對」。他利用共軍龐大的情報機構，找出可能危及習近平統治的高層將領。

這項報導指出，習近平與許其亮聯手清洗共軍內部，鞏固了習在軍中的權威。而經過這番清洗，共軍有多達1.3萬餘名成員被處罰。2017年10月中共19大的軍方代表中，有80%是首次參加黨代會。

1988至1993年，許其亮先後擔任駐地在福州的中共空軍第8軍代理副軍長、參謀長、軍長。當時，習近平正擔任中共寧德地委書記、福州市委書記。

習近平第一任總書記期間，許其亮是排名第2的軍委副主席，卻在習主導的軍改領導小組擔任常務副組長，反而成為習的軍改第一助手。習近平連任總書記後，許其亮升為排名第一的軍委副主席。

習近平中共福建

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