華爾街日報：中國發展半導體 台灣淪竊密目標

2018-07-03 08:16 中央社 紐約2日專電



示意圖。華爾街日報報導，台灣的官員表示，北京企圖以大手筆吸引台灣企業與工程師，有時以5倍薪資作為誘惑，並慫恿願到中國發展的人才帶著設計藍圖一起過去。圖／ingimage 分享 facebook 中國積極發展半導體產業，除以高薪延攬台灣人才，也不擇手段竊取商業機密。華爾街日報報導，台灣近年科技竊密案大增，卻礙於對岸執法單位不配合，難以有效打擊犯罪。

全球智慧型手機和電腦大多在中國製造，但中國使用的半導體幾乎全部仰賴進口，去年為此花費2600億美元，比進口石油花的錢多60%。北京當局希望，到2025年，40%的中國製智慧型手機能採用自製晶片，是目前水準的4倍多。

台灣的官員表示，北京企圖以大手筆吸引台灣企業與工程師，有時以5倍薪資作為誘惑，並慫恿願到中國大陸發展的人才帶著設計藍圖一起過去。

法務部調查局官員林維成說，中國大陸挖角愈來愈積極，「我們畢竟是相同民族，地理位置接近且往來便利，而且我們擁有專業技術。」

華爾街日報研究台灣最近10起與科技相關的起訴案件，發現其中9件，檢方都指控相關技術最後落到中國手中，或是有意提供給中國企業。

這篇發自新竹的報導提到其中一例，涉及美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）在台分公司。巧合的是，紐約時報6月下旬一篇報導，也從這起牽涉美中台三地的科技竊密案切入，揭開「中國製造2025」計畫的黑暗面。

台灣檢方指出，2016年春季，任職美光在台分公司的王姓嫌犯開啟公司筆電，上Google搜尋如何清除電腦使用紀錄。他後來找到檔案清除軟體CCleaner，並在將筆電歸還公司前，嘗試用CCleaner刪除超過900份檔案的使用痕跡。

王嫌歸還筆電並跳槽聯華電子10個月後，台灣檢調單位表示，他們挖掘出上述詳細記載美光記憶體晶片生產設計機密的文件證據。王嫌與其他多人隨後被控竊取美光商業機密並在中國大陸非法使用，在台遭起訴。

檢方指控王嫌將資料轉交聯電，聯電再把相關設計提供給福建省晉華集成電路（積體電路）公司。晉華正計劃以此量產動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片。美光在加州提起的另一件訴訟中，指控晉華是竊密幕後主使者，運用美光投資數十年累積的知識抄捷徑。

晉華曾在公開聲明中否認上述指控，還反控美光，並說「國際寡占者」試圖以相關指控阻撓中國企業進步。

另一方面，台灣檢方去年12月指控南亞科技一名前員工，趁上公司線上課程時竊取DRAM技術。檢方表示，這名男嫌用手機拍下公司機密，並拿這些照片向清華紫光集團資助的一家中國大陸廠商謀職。中國大陸官方色彩濃厚的清華紫光在電郵中表示，子公司未聘用這名男子，且對相關照片或商業機密「毫無所悉」。

根據官方數據，台灣去年科技竊密案多達21起，比2013年的8起多出逾一倍。台灣官方與律師表示，多數情況下，疑似是最終受益者的中國大陸實體都未被起訴，除了基於政治理由，也因為他們不認為法院判決能在中國大陸獲得執行。

多名律師指出，隨著兩岸政治分歧深化，在台發生的科技竊密案似乎愈來愈猖獗。北京追求半導體機密，被視為實現統一目標的一環，中國大陸2月公布對台31項措施，試圖吸引更多台灣企業和高知識分子到對岸就學、投資和創業。行政院副院長施俊吉曾說，北京此舉有政治動機。

專精智慧財產權的佑信外國法事務律師事務所（Duane Morris & Selvam）律師紐正浩（ChristopherNeumeyer）說：「中國非常努力追趕，有朝一日，將對台灣經濟構成十分嚴重的威脅。」

隨著科技竊密案增加，台灣執法官員說，他們常聯繫陸方試圖解決，卻徒勞無功。法務部調查局經濟犯罪防制處長伍榮春表示，儘管有向陸方傳達並提供相關資料，卻沒有收到任何回應。