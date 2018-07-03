胡錦濤之子升任 掌浙江最窮市

2018-07-03 01:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



胡錦濤之子胡海峰，政治前途看好。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中共新華網報導，日前浙江省委決定：胡海峰任浙江麗水市委書記。胡海峰為中共前總書記、國家主席胡錦濤之子，政治前途看好。海外媒體博訊網則報導，胡海峰走入中南海，「幾乎指日可待」。

香港星島日報報導，浙江省委近日公告，中共前國家主席胡錦濤之子、現任嘉興市長胡海峰，將升任地級市委書記，依程序公開徵求民眾意見，根據最新消息，胡海峰將轉任麗水市委書記。麗水是浙江面積最大也是最貧困的地級市，與閩北相鄰。

來自浙江的消息稱，這輪地方官員調整包括：原嘉興市委書記魯俊將擔任省人力資源和社會保障廳廳長，原麗水市委書記張兵任嘉興市委書記，胡海峰任麗水市委書記，寧波北崙區委書記毛宏芳任嘉興市長。四十六歲的胡海峰，歷任浙江清華長三角研究院院長、嘉興市委副書記、政法委書記，二○一六年三月擔任嘉興市長。

博訊網報導，胡海峰的穩步高升只是時間問題，最後能走多遠，應該充滿期望。對於胡海峰何時走入中南海，則以「幾乎指日可待」來形容。

報導引述中南海知情者透露，習近平上任以來推動的反腐風暴，大幅衝垮曾由官二代、紅二代、太子黨和國二代（父親為國家級領導人）控制的利益集團，可以說他們已徹底「沒落」和全面「崩潰」。

消息人士指出，毛鄧二代已無力「回天」；江綿恆、朱雲來及溫雲松雖還會引起某種關注，但「轟動效應」已大不如以前；而李小琳又已高調宣布「淡出」，李小鵬雖然仍然在職，但權力極其有限。不過，胡錦濤之子胡海峰，卻可謂「國二代」的代表性人物，也是「官二代、紅二代和太子黨」最後的「希望之星」。