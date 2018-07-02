長春地鐵推19大主題列車 乘客全程聽演講

2018-07-02 19:21 中央社 台北2日電



為紀念中共建黨97周年，中國大陸長春地鐵1號線1日推出「新時代號」主題列車，搭乘的民眾將坐在滿是紅底黃字標語塗裝的車廂，全程聆聽影音系統滾動播放「19大精神」的傳授學習內容。

長春日報報導，長春地鐵1號線「新時代號」主題地鐵列車上線，是長春地鐵首個中共19大精神主題宣傳車廂，車廂裡展示與中共19精神相關的30多條標語。

報導說，長春市軌道交通集團有限公司還在地鐵1號線設立軌道上的「新時代傳習所」，要「把黨的19大精神傳遞給每位乘客」。

「新時代傳習所」在月台和地鐵車上的影音系統滾動播放「傳習」內容，並組織宣講團隊定期走進主題車廂宣講，每個月還要舉行一次與乘客互動活動。

新華社報導，除車廂外，長春地鐵安排表演者在「工農廣場」月台上唱紅歌。表演者表示，他們是具黨員身分的地鐵職員，會利用業餘時間排練紅歌，「發自內心地把歌獻給黨，向黨的97歲生日獻禮」。

長春地鐵去年11月響應省市委號召，在輕軌3號線設立了「新時代傳習所」。報導說，因為反應良好，長春地鐵進一步將「傳習所」推廣至地鐵，「讓廣大市民在乘坐地鐵時學習領悟習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神」。

2018年10月，中共第19次全國代表大會登場，總書記習近平代表中共第18屆中央委員會向大會發表3.2萬字、長達3個多小時的口頭報告。報告中闡述的習近平「新時代中國特色社會主義」思想寫入中共黨章，各地學習「19大精神」運動於焉展開。