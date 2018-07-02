傳中國打造3艘兩棲攻擊艦 2025年擁7航母

2018-07-02 15:00 世界日報 中國新聞組╱北京2日電



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中國首艘國產航母5月剛完成首階段海試，即傳出年底交付海軍及第三艘國產航母開建的消息。有媒體近日分析，中國將在七年後擁有七艘航母，屆時，亞太海軍實力平衡或將改變，中國海軍也將挑戰美軍的地位。

《外交家》雜誌6月30日刊登軍事分析家、《軍事觀察雜誌》創辦人亞伯拉罕·艾特（Abraham Ait）的文章，稱中國海軍艦隊不僅數量多，而且在先進程度和規模方面也與日俱增。未來中國海軍的航母能夠與日本、美國及太平洋地區其他潛在對手的先進戰艦一爭高低，加上中國迅速擴大的驅逐艦艦隊和055型新型驅逐艦投入使用，中國的海上力量投放和爭奪有爭議的戰略要地南海和東海的能力看來迅猛增長。

艾特認為，對美國及其亞洲盟友而言，解放軍計畫在2025年建成4艘航母艦隊已相當可怕，但目前正低調推行的計畫可能使航母數量增至七艘。在研製001A型、002型和003型等三艘航母的同時，中國還開始建造3艘兩棲攻擊艦，這些攻擊艦與4萬噸級法國航母戴高樂號差不多一樣大，也與美軍的美利堅級和黃蜂級兩棲攻擊艦非常相似，體積和外觀幾乎一樣。此前，新浪軍事官方微信「出鞘」稱，中國075兩棲攻擊艦已開工建造。

文章續稱，美軍目前有20艘現役航母，其中11艘是10萬噸級超級航母，9艘是美國不歸類為航母的兩棲攻擊艦。艾特表示，中國075型攻擊艦將在2025年之前全部服役，屆時也完全可以部署戰機，當作航母使用，因此中國航母艦隊規模可能會擴大到七艘。

文章又稱，隨著美軍在若干重要戰線之間疲於應付，應對中國可能七年內建立一支七艘航母艦隊的挑戰將非常艱巨。文章認為，2025年很可能成為太平洋地區力量對比發生重大變化的轉捩點，美軍航母戰鬥群在亞洲的統治地位也將遇到真正挑戰。