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《梁家河》大肆宣傳 李大同：造神運動 習近平未制止

2018-07-02 14:55世界日報 中國新聞組╱北京2日電

中共總書記習近平年輕時下放陝西梁家河村的經歷，被官方製作成廣播文學《梁家河》作為宣傳。前中國青年報編輯、前「冰點」周刊主編李大同認為，這是系統造神運動的例證，官員愚蠢，但習近平卻不制止。

中國官媒報導，為慶祝建黨97周年，6月28日起官媒播出平台推出12集大型廣播紀實文學《梁家河》。作品是在同名紀實文學和有關紀錄片基礎上改編製作的，講述習近平在梁家河的知青生活，以及那裡幾十年發生的變化。

該片每集25分鐘，新媒體版也將陸續播發。與此同時，5種少數民族語言版和40多個外語版也在籌畫中。《梁家河》播出提前做了隆重預告，稱央廣十佳播音員主持將「傾情播講」這部「語言樸實，情感真摯，製作精益求精，感染力強」的作品。

報導說，《梁家河》紀實文學採用習近平回顧梁家河七年插隊感想的原聲。習近平走入政壇後，多次與梁家河近距離接觸的影像素材，再次被這部紀實文學吸納，成為作品的特色。

李大同接受美國之音中文網訪問時直言，這是習近平「個人崇拜系統工程」中的一項，實際上非常可笑。把習近平15歲少年時期到梁家河的事情「沒完沒了」，搞成像中共革命聖地延安一樣，「太低估中國人民智商」。

他表示，這些宣傳主事官員愚蠢，所做的一切「都是為了給上面看」，逢迎拍馬。然而，習近平本來一句話就可以制止，但他卻不制止，縱容這種宣傳發展，「全世界一片嘲笑之聲，自己還不知道，也不在乎」。這就是一個「上下呼應的歷史性滑稽戲」。

據報導，習近平在梁家河的經歷，被陝西省社科聯以「梁家河大學問」為主題進行研究。李大同說，這「簡直讓人把大牙笑掉」，這種逢迎拍馬的行為「遠遠超出毛澤東時代，毛都沒有這種不顧廉恥的宣傳」。

香港大學新聞和傳媒中心中國媒體項目共同主任戴維· 班德斯基（David Bandurski）教授則表示，外界現在可進一步看到，對習近平的膜拜氣氛如何在深刻影響中國的學術研究。

習近平中共北京

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