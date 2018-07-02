美借環太軍演介入南海 陸：8月與東協10國軍演回擊

2018-07-02 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美軍動員25國擴大環太平洋軍演，尤其首次將越南納入參演兵力中，但刻意「缺席」中國，環球時報今日報導，美借環太軍演介入南海，大陸8月將與東協10國軍演回擊。

環球時報指出，美軍雖然擴大環太平洋軍演，但東協國家中尚有柬埔寨、緬甸、寮國缺席；而即將在8月舉行的首次中國與東協海上聯合演習，東協10國沒有一個缺席。

環球時報引述海軍軍事專家張軍社分析，越南今年首次加入環太演習，但當前的南海形勢其實是趨緩降溫，包括菲律賓和越南等南海爭端直接當事國在內，一致同意通過協商談判和平解決南海爭端。張軍社認為「美國想透過環太演習分化地區國家的圖謀，是不會得逞的。」

而大陸國防部26日宣佈，根據中國與東協各國防務部門領導人的共識，舉行中國和東協10國海上聯演，張軍社分析，這也從側面說明，中國和南海相關國家可能已就南海問題的分歧，達成了某種共識，否則，也不至於有如此大規模的軍事合作，釋放如此積極的政治信號。