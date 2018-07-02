七一大遊行 港府首次批評不尊重「一國」

2018-07-02 01:05 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



昨天的香港七一大遊行中，有五萬人上街，過程還算平和。 （法新社） 分享 facebook

香港一年一度的七一大遊行，以「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」為主題，有五萬人參加。香港政府首度批評遊行中不尊重「一國」的口號，不符合香港的整體利益，不利香港發展。

香港自二○○三年的五十萬人大遊行開始，每年七月一日回歸日都有萬人遊行，遊行主題多樣化，在發起單位香港民間人權陣線定的主題外，各參加遊行人士可提出不同訴求。

今年七一遊行下午三時由維多利亞公園草坪出發，隊伍前頭約下午五時抵達終點金鐘政府總部東翼前地舉行集會，多個團體輪流上台發言，就各種議題發表意見，集會到晚上七時和平結束。

遊行隊伍抵達終點後，民陣召集人葉志衍宣布，有五萬人參與今年的七一遊行。這一數字較去年七一遊行少一萬人，有民陣人士認為，是因警方無理限制遊行步點，及不准市民中途參加遊行。

持中華民國國旗的抗議者與建制派人士發生爭執，警方準備制止。 （路透） 分享 facebook

藝人何韻詩及黃耀明參與民陣七一遊行。何韻詩說，近年政府不斷打壓青年人的聲音，甚至用過重的刑罰懲罰他們，令他們無法「翻身」，認為政府沒有同理心；特首林鄭月娥只是活在自己的世界，以為社會變好。

黃耀明手持「打開孩子眼光，創造多元社會」的標語牌遊行，他不滿有團體要求圖書館下架有關多元家庭的書籍，要求把書籍放於隱閉位置。他期望香港人能在無阻礙下，閱讀不同的書籍和刊物。

這次遊行雖然打出抗議警方限制遊行起步點和不准中途參加遊行的標語，但沒有發生劇烈警民衝突。反倒是建制派團體組織的反遊行行動，令遊行隊伍經過時雙方不斷發生罵戰。

香港政府發言人回應遊行活動時說，基本法保障了香港居民的基本權利和義務，在「一國兩制」的安排下，須堅守「一國」之本，正確理解由憲法和「基本法」確立的憲制秩序，維護國家主權、安全和發展利益，亦應用好「兩制」之利，發揮香港的獨有優勢，拓展經濟，改善民生。

發言人稱，任何不尊重「一國」、無視憲制秩序、譁眾誇張、不實誤導的口號，皆不符合香港的整體利益、不利香港發展。