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港人大遊行／特首：絕不容忍碰觸國家底線

2018-07-02 01:05聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

7月1日是香港回歸21周年，特首林鄭月娥（右二）在金紫荊廣場與市民握手。 （中通...
7月1日是香港回歸21周年，特首林鄭月娥（右二）在金紫荊廣場與市民握手。 （中通社）
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香港特首林鄭月娥昨天指出，過去一年，政府堅持「一國」之本，在大是大非上，態度絕不模糊，對「觸碰國家底線的行為絕不容忍」。

香港特別行政區成立廿一周年酒會，昨天在香港會議展覽中心舉行。林鄭月娥表示，新一屆政府「開局良好」，要將這個在中央大力支持，各界互諒互讓以及共同努力下開創的良好局面繼續發展下去，有賴「三心」，包括：對全面準確貫徹「一國兩制」牢記初心；對香港特區的法治以及獨特優勢堅定信心；以及對培育香港青少年成為有國家觀念、香港情懷、世界視野，對社會有熱情有承擔的新一代保持耐心。

她強調，過去一年，政府對「觸碰國家底線的行為絕不容忍」。政府善用「兩制」之利，積極參與「一帶一路」建設、與粵澳政府共謀大灣區發展。

林鄭月娥還提到，香港特區政府對基本法廿三條立法（國家安全條款）有不可推卸的責任，不會束之高閣；立法前，最重要是創造有利條件，政府會進行各方面的工作，特別是加強市民對特區政府的信任。

香港文匯網報導，林鄭表示，一年前，大陸國家主席習近平親臨香江，與香港市民一起慶祝香港回歸廿周年，並為第五屆特區政府主要官員監誓。習在視察香港期間的親切關懷，以及「四個始終」的重要提示，為特區政府依法施政、改善民生，提供了極為有利的條件。

香港回歸林鄭月娥香港特首一國兩制習近平

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