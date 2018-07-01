港七一遊行人數 主辦方：5萬 警方：9千8百

2018-07-01 20:23 中央社 香港1日電



香港泛民主派組織民間人權陣線今天舉行「七一遊行」，口號是「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」。

遊行傍晚結束，民陣公布有5萬人參加，警方則估算最高峰時有9800人。