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曾是成龍御用女主角 李婷宜現在長這樣

港七一遊行人數 主辦方：5萬 警方：9千8百

2018-07-01 20:23中央社 香港1日電

香港泛民主派組織民間人權陣線今天舉行「七一遊行」，口號是「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」。

遊行傍晚結束，民陣公布有5萬人參加，警方則估算最高峰時有9800人。

香港

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