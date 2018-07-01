香港主權移交21週年 台灣關注度不如以往

2018-07-01 17:44 中央社 台北1日電



今年香港七一，由於缺乏大型新聞事件帶動，台灣對七一的關注也在下降。 中央社 分享 facebook

香港占中運動發展至今，在中共強力施壓下，香港泛民派遭遇諸多打擊。今年香港七一，由於缺乏大型新聞事件帶動，台灣對七一的關注也在下降。

今天是香港主權移交21週年，中共官媒刊文重申中央貫徹「一國兩制」方針不變。而過去一年，多名參與占中人士遭判刑、當選的立法會議員被政府遞奪議席，顯示中共當局正在縮緊香港的自治權。

中華港澳之友協會副會長、健行科技大學企管系教授顏建發受訪表示，過去一年，香港許多民眾對一國兩制的信心正在動搖，內部出現「港獨」聲音，也有「許多人想離開」。未來，以習近平的強勢領導人風格，中共對香港的控制只會愈來愈嚴。

台灣的自由民主以及獨立性，因此成為部分香港人士的希望。6月29日，香港公民黨主席梁家傑、香港民主黨前主席劉慧卿等泛民派人士在台北舉行的「『一國兩制』下的香港人權自由狀況觀察座談會」上表示，希望台灣當前政府能與香港互相扶持、幫忙發聲。

但相較過去，近年台灣對香港政治事務的關心，正在淡去。一名不具名的官員曾直言，「就像香港對『六四』逐漸生出事不關己的想法，台灣人對香港的境遇，也沒有太大的切身感」。

此外，這名官員說，近幾年台灣的太陽花、香港的占中運動人士交流頻繁，讓香港政府對台港交流也逐漸保守，有時到了矯枉過正的地步，多少也限縮了台灣民眾對香港的理解。

不過，顏建發認為，台灣現在少見香港新聞，「不代表不關心」，只是在當局壓力下，香港近年少有比較突出的新聞事件，「缺乏獲得關注的契機」。

港澳關係曾是兩岸關係的前沿，過去不乏在港澳先「試水溫」的政治舉措。現今香港對台港關係雖然漸趨保守，雙方的各種民間交流卻更為熱絡，顏建發說，陸委會嚴審大陸人士來台，對香港卻仍舊開放，以此區別，「也是友善的表現」。