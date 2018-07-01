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七一週年 陸委會籲中共回應港自由民主訴求

2018-07-01 16:05中央社 台北1日電

陸委會表示，香港移交以來，中共干預香港自治事務日深，人權自由倒退受關注，呼籲北京...
陸委會表示，香港移交以來，中共干預香港自治事務日深，人權自由倒退受關注，呼籲北京當局應信守承諾，正面回應港人對民主自由的訴求。歐新社
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今天是香港主權移交21週年，陸委會新聞稿對此表示，香港移交以來，中共干預香港自治事務日深，人權自由倒退受關注，呼籲北京當局應信守承諾，正面回應港人對民主自由的訴求。

此外，陸委會還針對「一國兩制」表示，北京當局的「一國兩制」陳腔濫調，只是證明中共一黨專制的缺陷，民主體制與威權專制本質上根本無法相容，任何針對台灣所提出的「一國兩制」主張，只會引起台灣民眾反感，也對兩岸關係的良性發展毫無助益。

針對「七一」，行政院大陸委員會30日公布新聞參考資料表示，香港主權移交迄今，雖然競爭力仍強，但香港當地評論與國際社會包括美國、英國及歐盟政府所發布的各項香港情勢報告都指出，中國大陸以擁有對香港的「全面管治權」為由，干預香港內部自治事務。

陸委會舉例說，中共以「人大釋法」影響港人參政權，並限縮港人的集會遊行、言論及出版自由，令香港的普選進程停滯不前，新聞自由持續惡化，司法獨立遭受挑戰，未來可能影響國際社會對香港的投資信心，香港「一國兩制」的倒退限縮成為各方共同關切的焦點。

無國界記者組織的全球新聞自由度排名調查，香港由2002年首次調查的第18名降至2018年的第70名。加拿大菲沙機構（Fraser Institute）公布的全球人類自由指數調查中，香港的「個人自由」逐年滑落，由2016年的第19名，跌落至2017年的第26名。

各項香港當地的民意調查結果也顯示，近兩年對「一國兩制」沒信心的港人逐年增加。同時，自1997年以來，29歲以下年輕人對於中國人身分認同均較整體平均為低，又以2017年12月所做調查最低，僅有0.3%的年輕人認同中國人身分。

陸委會說，自由民主與人權法治是台灣與香港共同珍視的普世價值，支持香港的民主自由和穩定繁榮，是政府一貫的立場。呼籲北京當局應信守承諾，尊重港人治港的權利，正面回應港人對民主自由的訴求，唯有如此，香港才能穩定與繁榮的發展。

陸委會表示，長期以來，台灣與香港的交流非常熱絡，尤其民間的互動密切，從不因兩岸關係的變化而改變。希望港府展現更大的彈性，以開放的心胸與務實積極的態度，致力發展更緊密的台港合作關係，讓雙方共創民眾的福祉。

香港一國兩制陸委會

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