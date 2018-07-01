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中國採購俄製核電機組 網民質疑：俄科技低劣

2018-07-01 14:17中央社 台北1日電

中國與俄羅斯官方關係日趨密切。但中國網民日前公開質疑俄羅斯的科技「低劣」，連軍武也如此，然中方卻向俄方採購數座核電廠的新機組。未料俄媒竟罕見轉載此文，背後動機令人好奇。

美國之音（VOA）中文網報導，這篇以「別用俄羅斯低劣的技術坑害中國老百姓」為題、署名「貓爪」的貼文，先是11日在微博及微信發表，日前則被俄羅斯媒體轉載。

俄羅斯總統蒲亭6月上旬訪問中國時，中國宣布向俄羅斯採購核電機組，用於江蘇田灣核電廠及遼寧徐大堡核電廠的機組添購。但徐大堡核電廠的現有機組，則是向美國採購。

這篇文章指出，部分原定使用美國技術的核電機組卻改用俄羅斯技術，讓業界頗為意外。而蘇聯1986年發生車諾比（Chernobyl）核能事故的災難與危害，證明俄羅斯所繼承的前蘇聯核能技術並不可靠。

文章直指，俄羅斯雖有能力建造核電廠，但卻沒有什麼尖端技術和工業。在世界500大企業排行榜中，入榜的俄羅斯企業都是石油和金融業，沒有一家製造業。

文章說，前蘇聯及俄羅斯賣給印度的戰機，因為經常墜毀被稱為「飛行棺材」；車臣戰爭中，號稱堅固的俄羅斯坦克被輕易擊毀。敘利亞戰爭中，俄羅斯部署在當地的S-400防空飛彈不但打不了美國戰機，更讓飛往敘利亞的以色列戰機如入無人之境。

這篇文章提到，以俄羅斯「低劣的技術水平，粗製濫造的質量」，使用其產品應該慎之又慎，特別是核電廠這種能造成重大事故，給人民生命造成威脅的工程，一定要選擇品質及記錄良好的產品，「不能為了搞好關係建立所謂的同盟，讓人民充當小白鼠」。

文章更直指，俄羅斯早已從中國賺得荷包滿滿，但蒲亭「除了暗殺外，幹啥啥失敗」，只能靠中國購買原油的費用「維持生活」。中國對俄羅斯「已經夠意思了，差不多就行了，千萬別用俄羅斯技術坑害中國老百姓」。

報導指出，這篇貼文日前不但被俄羅斯官媒「今日俄羅斯」集團旗下的媒體轉載，連中文原版也被轉載，令外界感到意外，紛紛揣測俄方轉載這篇貼文的動機。至於俄羅斯網民，不少人認為這篇貼文「非常愚蠢」，很多情節「與事實不符」。

根據報導，這篇貼文發表時，正值許多中國球迷前往俄羅斯觀看世界盃。但這同時，中國網路上也出現一些中國球迷在俄羅斯被欺騙和歧視，以及被盜竊財物的報導及文章。

俄羅斯核電蘇聯

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