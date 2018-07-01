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共軍駐港部隊營區開放 首日吸引2.2萬名香港民眾參觀

2018-07-01 10:09聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

6月24日中共駐港部隊在香港中環、九龍東等6個軍營設點，向香港民眾和社團發放總共...
6月24日中共駐港部隊在香港中環、九龍東等6個軍營設點，向香港民眾和社團發放總共3萬張軍營開放日參觀券。 中新社
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中共駐港部隊石崗軍營和新圍軍營，昨（30）日舉行開放日活動，當天共吸引2.2萬名香港民眾入營參觀。而除當日開放石崗軍營、新圍軍營外，共軍還將於7月1日向全港民眾開放昂船洲軍營，2日則在昂船洲軍營舉行香港青年學生參觀專場，預計還將吸引3萬名民眾前往參觀。

新華社報導，軍營開放日活動率先在石崗軍營拉開帷幕。駐港共軍官兵進行了儀隊、軍樂隊列表演、陸空協同獵人戰鬥演練、刺殺操和槍械團體操等一系列精彩表演。

隨後，來自駐港共軍某旅特種作戰營的60餘名戰士演示了捕俘、倒功、岳家拳等拳術表演，這項表演是首次在開放日活動中亮相。

現場還開放民眾參觀共軍輕武器、偵察車、直升機等陸軍和空軍裝備。一些市民還前往連隊，在餐廳品嚐了現場親手製作的小菜、糕點，讓民眾近距離體驗共軍官兵們的日常生活。

由於正值香港梅雨季節，烏雲時聚時散，中共駐港部隊軍營中時不時有幾場大雨落下，但絲毫沒有影響市民的參觀熱情。在表演過程中，有些人撐著傘、穿著雨衣、踮著腳尖，目不轉睛地望向操場，生怕錯過任何一個表演環節。

香港回歸中國以來，共軍駐港部隊每年都會舉行軍營開放活動，持續加強與香港民眾的溝通與交流。今年已是駐港部隊第30次舉辦軍營開放活動，包括此次活動在內，21年來累計接待約73.1萬名民眾入營參觀。

香港回歸中共直升機

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