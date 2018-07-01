賀97歲黨慶 習近平：黨是最高政治領導力量

2018-07-01 10:17 中央社 台北1日電



中共總書記習近平在第6次集體學習強調，黨是最高政治領導力量，政治方向是黨生存發展第一位問題，事關黨的前途命運。黨的政治建設就是要各級領導幹部煉就一雙政治慧眼，不畏浮雲遮望眼。

為慶祝7月1日中共97歲黨慶，中共政治局6月29日就加強黨的政治建設舉行第6次集體學習。新華社報導，習近平在會議上指出，馬克思主義政黨具有崇高政治理想、高尚政治追求、純潔政治品質、嚴明政治紀律。

他表示，如果馬克思主義政黨在政治上的先進性喪失了，黨的先進性和純潔性就無從談起。「這就是把黨的政治建設作為黨的根本性建設的道理所在。黨的政治建設是一個永恆課題。要把準政治方向，堅持黨的政治領導」。

習近平強調，政治方向是黨生存發展第一位的問題，事關黨的前途命運和事業興衰成敗。所要堅守的政治方向，就是共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想、「兩個一百年」奮鬥目標，這就是黨的基本理論、基本路線、基本方略。

他再次指出，中國特色社會主義最本質的特徵是中國共產黨領導，中國特色社會主義制度的最大優勢是中國共產黨領導，黨是最高政治領導力量。

他強調，要建立健全堅持和加強黨的全面領導的組織體系、制度體系、工作機制，切實把黨的領導落實到改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各領域各方面各環節。

習近平指出，黨的政治建設落實到幹部隊伍建設上，就是要不斷提高各級領導幹部特別是高級幹部把握方向、把握大勢、把握全域的能力，辨別政治是非、保持政治定力、駕馭政治局面、防範政治風險的能力，善於從政治上分析問題、解決問題。

他最後強調，各級領導幹部特別是高級幹部要煉就一雙政治慧眼，不畏浮雲遮望眼，切實擔負起黨和人民賦予的政治責任。