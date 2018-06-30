親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中美貿易對峙 陸新版自貿區負面清單減半

2018-06-30 21:59中央社 台北30日電

中國領導人習近平與美國總統川普。美聯社
中國領導人習近平與美國總統川普。美聯社
分享
中國今天發布2018年版自貿試驗區外資准入負面清單，由原先的95條措施減至45條。在中美貿易對峙之際，此舉似意在降溫，官方則表示，這是落實中共總書記習近平4月在博鰲論壇的開放承諾。

中國國家發展和改革委員會、商務部今天以第19號令，發布「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）」，自2018年7月30日起施行，適用於所有自由貿易試驗區，2017年版同時廢止。

根據中國發改委官網，修訂後，自由貿易試驗區負面清單內容大幅精簡，由2017年版的95條措施減至2018年版的45條措施。

2018年版自由貿易試驗區負面清單，在全國負面清單開放措施基礎上，在更多領域試點取消或放寬外資准入限制，包括農業領域、採礦領域、文化領域、增值電信領域等。

今年3月起，中美貿易對峙動作頻頻，美方最終於6月15日宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%高關稅；中國方面隨後也以同樣力度反擊。中美首波關稅制裁將於7月6日上路。

距離7月6日的關稅制裁只剩一個星期，中國官方28日晚間公布最新外商投資准入負面清單後，今天又公布新版自貿試驗區外資准入負面清單。大幅精簡的負面清單，似有意為這場貿易對峙降溫。

中國發改委、商務部指出，這是貫徹落實習近平在博鰲論壇上重要講話精神。而回顧博鰲論壇的時間點，當時正是中美貿易對峙加劇之時，當時外界認為，習近平在論壇上宣示更為開放的講話回應了美方的不滿。

中國發改委今天指出，自由貿易試驗區負面清單在全國開放措施的基礎上，進一步提出更為開放的試點措施，包括將小麥、玉米新品種選育和種子生產外資股比由不超過49%放寬至不超過66%。

此外，取消石油、天然氣勘探、開發限於合資、合作的限制；取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工及核燃料生產的規定。取消演出經紀機構須由中方控股的限制；將設立文藝表演團體由禁止投資改為中方控股。以及將上海自由貿易試驗區原有28.8平方公里區域試點的增值電信開放措施推廣到所有自貿試驗區，包括大陸國內多方通訊服務業務、上網用戶網路接入服務業務外資股比限制，網路虛擬專用網業務外資股比不超過50%。

外資自由貿易博鰲論壇

相關新聞

最新數據：中國共產黨有近九千萬個黨員

2018-06-30 14:34

中共18大後落馬高官 首位出秦城監獄

2018-06-30 14:40

習近平不想接的名譽會長？ 王岐山接下了

2018-06-30 17:42

陸專家建議 對蔡政府官員列出不得作為的「負面清單」

2018-06-30 11:40

傳陸研製先進引擎解決振動 將配殲20

2018-06-30 10:52

陸紅十字會整改 王岐山任名譽會長

2018-06-30 00:49

中共再談幹部年輕化 20大人事布局啟動

2018-06-29 22:44

中國施壓航空業拒談判 要美方敦促業者改台灣名

2018-06-29 22:43

中國盜竊知識產權？北京斥「無中生有」

2018-06-29 18:30

陸記者駐台遭拒 葉青林嗆陸委會「誰在製造假新聞？」

2018-06-29 14:55

中國紅十字會 王岐山當名譽會長

2018-06-29 14:47

中共黨員到麥加朝聖 被開除黨籍

2018-06-29 14:26

國家要往哪裡走 大陸民眾的政治焦慮

2018-06-29 13:55

看不見它卻都是它 中國民族主義濃烈難解

2018-06-29 13:51

香港泛民主派：台港應相互扶持發聲

2018-06-29 12:19

台灣改名爭議 陸拒與美談判

2018-06-29 00:59

陸委會：不歡迎製造兩岸衝突的大陸記者來台

2018-06-28 23:31

中國與世貿組織白皮書 再批保護主義

2018-06-28 22:16

海警轉隸武警 中國國防部：任務屬性未變

2018-06-28 22:13

陸國防部：依台海形勢變化 實施訓練活動

2018-06-28 22:11

遣送陸詐騙犯刑滿回台 陸委會：得免執行其刑

2018-06-28 21:36

人道醫療戰 解放軍和平方舟醫院船赴11國服務

2018-06-28 21:32

會見美防長 許其亮：南海諸島自古是中國領土

2018-06-28 21:12

中國國防部長魏鳳和 擬年內訪美

2018-06-28 20:49

撂狠話！ 陸委會：不歡迎製造兩岸衝突的大陸記者來台

2018-06-28 19:21

川普限制中資投資態度軟化 中國商務部：密切關注

2018-06-28 19:13

中國建首艘核動力破冰船 核動力航母不遠了

2018-06-28 18:49

陸發布「中國與世界貿易組織白皮書」降低外資創業門檻

2018-06-28 15:47

魯企塗掉日貨商標充國產騙經費 8年竟獲補貼15億

2018-06-28 13:11

中共商務部：美單邊貿易保護影響全球經濟

2018-06-28 12:50

英外交部要求中共釋放劉霞 中共：英方有什麼資格要求

2018-06-28 11:38

記者駐台申請遭拒 陸方譴責

2018-06-28 00:07

蔡習會？ 國台辦：兩岸都懷疑

2018-06-28 00:04

習近平會美防長：領土一寸不丟 其他一分不要

2018-06-27 23:58

日本產經新聞專訪吳釗燮 陸駐日使館抗議

2018-06-27 23:33

廈門實地採訪 中國惠台措施如何吸引台青登陸

2018-06-27 16:21

北韓官媒透露 王滬寧為金正恩接機

2018-06-20 14:57
看更多

熱門文章

心酸！市值曾達5,980億的公司竟在大巴上開股東大會

2018-06-30 14:08

傳陸研製先進引擎解決振動 將配殲20

2018-06-30 10:52

陸專家建議 對蔡政府官員列出不得作為的「負面清單」

2018-06-30 11:40

政治言論遭學生舉報 廈大教授工作丟了

2018-06-30 12:21

陸環保風暴再起 台商剉著等

2018-06-30 00:58

中共18大後落馬高官 首位出秦城監獄

2018-06-30 14:40

毅嘉蘇州廠停工 檢舉人：汙染嚴重警方介入

2018-06-30 11:02

大陸京港澳高速公路發生重大車禍 18死14傷

2018-06-30 12:45

王全璋失蹤近3年 中國司法部長：依法處置

2018-06-30 11:04

中美貿易對峙 陸新版自貿區負面清單減半

2018-06-30 21:59

無印良品 北京胡同開設首家「MUJI HOTEL」

2018-06-30 17:11

復旦畢典上 院長為什麼說了3次「請原諒」?

2018-06-30 12:20

最新數據：中國共產黨有近九千萬個黨員

2018-06-30 14:34

習近平不想接的名譽會長？ 王岐山接下了

2018-06-30 17:42

中國單身潮 凍齡女星不婚頭引網路熱議

2018-06-30 18:05

寧德時代獲BMW大單

2018-06-30 00:05

大陸官方發布6月製造業PMI為51.5

2018-06-30 09:56

中資企業投資法國10酒莊 涉洗錢被查

2018-06-30 18:17

陸銀行業外資持股 不再設限

2018-06-30 00:05

拼多多擬赴美上市 第一季營收年增37倍

2018-06-30 09:28

上海殺童凶嫌 失業厭世動殺機

2018-06-30 12:39

九寨溝開放不到4個月 又暴雨成災 7．1起關閉

2018-06-30 12:33

小米IPO定價 大讓利

2018-06-30 00:05

李嘉誠勉勵學生追求無我

2018-06-30 00:05

西進打拚 醫師提醒行前健檢與醫療保險的重要性

2018-06-30 01:14

香江風情／香港樓市 走紅走青

2018-06-30 00:49

香港眾志發「七一」宣言 指自決運動不停步

2018-06-30 18:22

陸紅十字會整改 王岐山任名譽會長

2018-06-30 00:49

新版負面清單最大亮點...打開服務業大門

2018-06-30 00:05

防洗錢掌握數據 中國第三方支付接入網聯

2018-06-30 22:10

修復工程啟動 杭州西湖十景「雙峰插雲」 將重現

2018-06-30 12:25

陸股一周／上證資金派對 創近一季單日最大漲幅

2018-06-30 13:44

中興變革圖強 董事會換血

2018-06-30 00:05

居屋5折賣 港特首房策6招齊發

2018-06-30 12:16

李嘉誠辭任汕大校董名譽主席 交棒小兒子

2018-06-30 12:38

今年暑假起 參觀清華大學要「刷臉」進門

2018-06-30 12:30

陸發布外企備案管理新規 簡化外企設立程序

2018-06-30 14:56

影／虐女成植物人 法官重判生母斥冷血

2018-06-30 12:35

避空置稅 港地產商急推樓盤

2018-06-30 12:16

財經觀點／陸新創企業上市放寬 投資未來

2018-06-29 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top