中美貿易對峙 陸新版自貿區負面清單減半

2018-06-30 21:59 中央社 台北30日電



中國領導人習近平與美國總統川普。美聯社 分享 facebook 中國今天發布2018年版自貿試驗區外資准入負面清單，由原先的95條措施減至45條。在中美貿易對峙之際，此舉似意在降溫，官方則表示，這是落實中共總書記習近平4月在博鰲論壇的開放承諾。

中國國家發展和改革委員會、商務部今天以第19號令，發布「自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）」，自2018年7月30日起施行，適用於所有自由貿易試驗區，2017年版同時廢止。

根據中國發改委官網，修訂後，自由貿易試驗區負面清單內容大幅精簡，由2017年版的95條措施減至2018年版的45條措施。

2018年版自由貿易試驗區負面清單，在全國負面清單開放措施基礎上，在更多領域試點取消或放寬外資准入限制，包括農業領域、採礦領域、文化領域、增值電信領域等。

今年3月起，中美貿易對峙動作頻頻，美方最終於6月15日宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%高關稅；中國方面隨後也以同樣力度反擊。中美首波關稅制裁將於7月6日上路。

距離7月6日的關稅制裁只剩一個星期，中國官方28日晚間公布最新外商投資准入負面清單後，今天又公布新版自貿試驗區外資准入負面清單。大幅精簡的負面清單，似有意為這場貿易對峙降溫。

中國發改委、商務部指出，這是貫徹落實習近平在博鰲論壇上重要講話精神。而回顧博鰲論壇的時間點，當時正是中美貿易對峙加劇之時，當時外界認為，習近平在論壇上宣示更為開放的講話回應了美方的不滿。

中國發改委今天指出，自由貿易試驗區負面清單在全國開放措施的基礎上，進一步提出更為開放的試點措施，包括將小麥、玉米新品種選育和種子生產外資股比由不超過49%放寬至不超過66%。

此外，取消石油、天然氣勘探、開發限於合資、合作的限制；取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工及核燃料生產的規定。取消演出經紀機構須由中方控股的限制；將設立文藝表演團體由禁止投資改為中方控股。以及將上海自由貿易試驗區原有28.8平方公里區域試點的增值電信開放措施推廣到所有自貿試驗區，包括大陸國內多方通訊服務業務、上網用戶網路接入服務業務外資股比限制，網路虛擬專用網業務外資股比不超過50%。