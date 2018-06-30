習近平不想接的名譽會長？ 王岐山接下了

2018-06-30 17:42 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



分享 facebook

近年連爆「醜聞」，甚至有傳國家主席習近平都不願接任名譽會長一職的中國紅十字會，29日舉行理事會，聘請國家副主席王岐山為中國紅十字會名譽會長。外界預料有「救火隊長」之稱的王岐山，將對紅十字會進行改革，讓民眾大改觀感。

多維新聞報導，據中國紅十字會總會官網消息，中國紅十字會第十屆理事會第五次會議29日在北京召開。會議聘請中國國家副主席王岐山為中國紅十字會名譽會長。

此前，該職務由時任中國國家副主席李源潮擔任。

對於王岐山出任中國紅十字會名譽會長，中國紅十字會會長陳竺表示，王岐山擔任中國紅十字會名譽會長，充分體現了以「習近平為核心的黨中央對中國紅十字事業的高度重視和親切關懷，全國廣大紅十字工作者備受鼓舞、倍感振奮。」

習近平曾對中國紅十字會工作進行指示，他強調，「中國紅十字事業是中國特色社會主義事業的重要組成部分，中國紅十字會是黨和政府在人道領域聯繫群眾的橋梁和紐帶。」

資料顯示，自1994年以來，中國紅十字會名譽會長一直由中國國家主席擔任。包括：江澤民（第六屆、第七屆），胡錦濤（第八屆、第九屆），李源潮（第十屆）。

但2015版《章程》在這點上做了修改，由「名譽會長由理事會聘請國家主席擔任」變更為「名譽會長和名譽副會長由理事會聘請國家領導人擔任」。同年，時任中國國家副主席李源潮被聘請為中國紅十字會名譽會長。

對此一更動，當時盛傳由於紅十字會醜聞頻發，在經歷「郭美美事件」以及一系列貪腐醜聞後，紅十字會早已聲名狼藉，以致習近平不願接任。

近來更因先前偏離「三救三獻」正在進行清理和規範，10個專項基金被予以撤銷。

此次，由被視為習近平的打虎悍將王岐山接下這燙手山芋，北京日報旗下新媒體長安街知事報導，王岐山出任名譽會長，中國紅十字會備受鼓舞、備感振奮。

但也有聲音質疑，中國紅十字會積習已久，不管誰來擔任名譽會長，要想重振旗鼓，恢復其社會捐助功能都非易事。

目前，中國紅十字會領導人一欄更新，已顯示王岐山出任中國紅十字會名譽會長的信息。