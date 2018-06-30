陸紅十字會整改 王岐山任名譽會長

2018-06-30 00:49 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



中國大陸國家副主席王岐山（右）獲聘任為中國紅十字會名譽會長。圖為王岐山廿九日在北京會見孟加拉外交部長阿里。 （中央社／中新社提供） 分享 facebook

中國紅十字會近年連連背負惡名，上月還被撤銷十大專項基金進行整改，昨天（廿九日）舉行理事會，根據「中華人民共和國紅十字會法」和「中國紅十字會章程」，選聘大陸國家副主席王岐山為中國紅十字會名譽會長。

王岐山是習近平的反腐大將，中國紅十字會在濫發津補貼陰影下，正在對偏離「三救三獻」的專項基金大力進行清理和規範。北京日報旗下新媒體「長安街知事」報導，王岐山出任名譽會長，中國紅十字會備受鼓舞、備感振奮。

據「中國紅十字會章程」，中國紅十字會名譽會長過去均由國家副主席擔任，在王岐山之前，江澤民、胡錦濤、李源潮等是近三任的名譽會長。

王岐山五月卅日才在中南海會見紅十字國際委員會主席莫雷爾，當時他在會上表示，國際社會應加大人道援助力度，特別是發達國家要切實履行援助義務，中國政府將一如既往地支持紅十字人道主義事業。

不過，中國紅十字會自經歷了郭美美事件後便一蹶不振。

二○一一年六月，新浪微博上有一個名叫郭美美的女子因為炫富而受到網民群起譴責，她自稱「住大別墅，開瑪莎拉蒂」，而其微博認證身分是「中國紅十字會商業總經理」。

郭美美的炫富和身分隨即引來網民熱議，並把矛頭指向中國紅十字會。雖然中國紅十字會總會試圖撇清與郭美美的關係，但圍繞中國紅十字會總會的信任危機直接影響外界對慈善捐助的熱情。