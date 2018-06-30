親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸紅十字會整改 王岐山任名譽會長

2018-06-30 00:49聯合報 特派記者林庭瑤／北京報導

中國大陸國家副主席王岐山（右）獲聘任為中國紅十字會名譽會長。圖為王岐山廿九日在北...
中國大陸國家副主席王岐山（右）獲聘任為中國紅十字會名譽會長。圖為王岐山廿九日在北京會見孟加拉外交部長阿里。 （中央社／中新社提供）
分享

中國紅十字會近年連連背負惡名，上月還被撤銷十大專項基金進行整改，昨天（廿九日）舉行理事會，根據「中華人民共和國紅十字會法」和「中國紅十字會章程」，選聘大陸國家副主席王岐山為中國紅十字會名譽會長。

王岐山是習近平的反腐大將，中國紅十字會在濫發津補貼陰影下，正在對偏離「三救三獻」的專項基金大力進行清理和規範。北京日報旗下新媒體「長安街知事」報導，王岐山出任名譽會長，中國紅十字會備受鼓舞、備感振奮。

據「中國紅十字會章程」，中國紅十字會名譽會長過去均由國家副主席擔任，在王岐山之前，江澤民、胡錦濤、李源潮等是近三任的名譽會長。

王岐山五月卅日才在中南海會見紅十字國際委員會主席莫雷爾，當時他在會上表示，國際社會應加大人道援助力度，特別是發達國家要切實履行援助義務，中國政府將一如既往地支持紅十字人道主義事業。

不過，中國紅十字會自經歷了郭美美事件後便一蹶不振。

二○一一年六月，新浪微博上有一個名叫郭美美的女子因為炫富而受到網民群起譴責，她自稱「住大別墅，開瑪莎拉蒂」，而其微博認證身分是「中國紅十字會商業總經理」。

郭美美的炫富和身分隨即引來網民熱議，並把矛頭指向中國紅十字會。雖然中國紅十字會總會試圖撇清與郭美美的關係，但圍繞中國紅十字會總會的信任危機直接影響外界對慈善捐助的熱情。

紅十字會王岐山北京

相關新聞

中共再談幹部年輕化 20大人事布局啟動

2018-06-29 22:44

中國施壓航空業拒談判 要美方敦促業者改台灣名

2018-06-29 22:43

中國盜竊知識產權？北京斥「無中生有」

2018-06-29 18:30

陸記者駐台遭拒 葉青林嗆陸委會「誰在製造假新聞？」

2018-06-29 14:55

中國紅十字會 王岐山當名譽會長

2018-06-29 14:47

中共黨員到麥加朝聖 被開除黨籍

2018-06-29 14:26

國家要往哪裡走 大陸民眾的政治焦慮

2018-06-29 13:55

看不見它卻都是它 中國民族主義濃烈難解

2018-06-29 13:51

香港泛民主派：台港應相互扶持發聲

2018-06-29 12:19

台灣改名爭議 陸拒與美談判

2018-06-29 00:59

陸委會：不歡迎製造兩岸衝的大陸記者來台

2018-06-28 23:31

中國與世貿組織白皮書 再批保護主義

2018-06-28 22:16

海警轉隸武警 中國國防部：任務屬性未變

2018-06-28 22:13

陸國防部：依台海形勢變化 實施訓練活動

2018-06-28 22:11

遣送陸詐騙犯刑滿回台 陸委會：得免執行其刑

2018-06-28 21:36

人道醫療戰 解放軍和平方舟醫院船赴11國服務

2018-06-28 21:32

會見美防長 許其亮：南海諸島自古是中國領土

2018-06-28 21:12

中國國防部長魏鳳和 擬年內訪美

2018-06-28 20:49

撂狠話！ 陸委會：不歡迎製造兩岸衝突的大陸記者來台

2018-06-28 19:21

川普限制中資投資態度軟化 中國商務部：密切關注

2018-06-28 19:13

中國建首艘核動力破冰船 核動力航母不遠了

2018-06-28 18:49

陸發布「中國與世界貿易組織白皮書」降低外資創業門檻

2018-06-28 15:47

魯企塗掉日貨商標充國產騙經費 8年竟獲補貼15億

2018-06-28 13:11

中共商務部：美單邊貿易保護影響全球經濟

2018-06-28 12:50

英外交部要求中共釋放劉霞 中共：英方有什麼資格要求

2018-06-28 11:38

記者駐台申請遭拒 陸方譴責

2018-06-28 00:07

蔡習會？ 國台辦：兩岸都懷疑

2018-06-28 00:04

習近平會美防長：領土一寸不丟 其他一分不要

2018-06-27 23:58

美防長訪中晤習近平 盼平穩維持軍事合作

2018-06-27 23:36

日本產經新聞專訪吳釗燮 陸駐日使館抗議

2018-06-27 23:33

東南衛視駐台遭拒 陸委會：不容許陸媒記者製造假新聞

2018-06-27 20:26

習近平會見馬提斯：老祖宗留下的領土 一寸也不能丟

2018-06-27 19:45

陸委會回批國台辦 指「一國兩制」是陳腔濫調

2018-06-27 19:34

馬提斯與魏鳳和會談 觸及台灣、南海、朝核問題

2018-06-27 18:47

美防長訪中盼開誠布公 尋求軍事合作空間

2018-06-27 18:21

日向陸捐贈4175冊漢籍 陸外交部：高度讚賞

2018-06-27 17:50

東南衛視記者駐台遭拒 嗆：連一個大陸記者都嚇成這樣

2018-06-27 16:46

廈門實地採訪 中國惠台措施如何吸引台青登陸

2018-06-27 16:21

共青團18大開幕 7常委出席

2018-06-27 15:57
看更多

熱門文章

她在同學會上猝死 38年老同學淡定吃飯還談笑錄影

2018-06-29 11:37

陸瘋「深夜食堂」 遊客卻嘆：連間能吃的都沒有

2018-06-29 11:00

陸記者駐台遭拒 葉青林嗆陸委會「誰在製造假新聞？」

2018-06-29 14:55

女乘客噴防曬 逼停中國高鐵

2018-06-29 13:36

國家要往哪裡走 大陸民眾的政治焦慮

2018-06-29 13:55

影／讓路給藏羚羊！西藏千餘人遷村1200公里

2018-06-29 11:33

中國大陸金錢外交拉朋友 近年花1.47兆台幣

2018-06-29 15:03

中共黨員到麥加朝聖 被開除黨籍

2018-06-29 14:26

中國施壓航空業拒談判 要美方敦促業者改台灣名

2018-06-29 22:43

影／不怕鬼只怕高房價 香港凶宅也變搶手貨

2018-06-29 13:35

馬國清真寺露臍熱舞 兩陸女被遣返

2018-06-29 12:29

上海隨機殺人案後 民眾悼念不斷氣氛哀傷

2018-06-29 10:04

中美貿易戰 中共主旋律要求別扯上陸股

2018-06-29 20:09

看不見它卻都是它 中國民族主義濃烈難解

2018-06-29 13:51

長征火箭殘骸墜落貴州村莊 爆炸冒出毒煙

2018-06-29 17:25

九寨溝7月1日起又封關 這次禍首土石流

2018-06-29 11:52

影／懶人福音？上海餐廳「代客剝蝦」讓球迷專心看世足

2018-06-29 18:02

海外重症返台代價高 專家建議赴陸前先健檢

2018-06-29 16:57

廣州大學城2名教師被捅身亡 兇手同系教師襲擊後自殘

2018-06-29 12:16

子女教育問題 上海中產父母的焦慮

2018-06-29 13:53

金融大鱷索羅斯認購小米

2018-06-29 09:47

疑性侵大陸女學生 澳大教授羈押候審

2018-06-29 12:32

中共再談幹部年輕化 20大人事布局啟動

2018-06-29 22:44

呼籲領養澳門600賽狗 舒淇：求求你了

2018-06-29 12:28

李嘉誠「謝幕」致辭：建立自我 追求無我

2018-06-29 11:05

藐視港法庭內地女子唐琳玲 入境被拒竟然咬人

2018-06-29 12:29

中國盜竊知識產權？北京斥「無中生有」

2018-06-29 18:30

上海又見「報復社會」！ 失業男校門口砍死2學童

2018-06-29 16:31

搶人才大戰 大陸就業指數三年來最強

2018-06-29 10:40

人民幣中間價失守6.6 上半年貶1.26%

2018-06-29 17:48

貴州禁再婚擺酒席 網友狂酸「多管閒事」

2018-06-29 19:22

移動聯合紫光展銳 啟動「GTI 5G通用模組計畫」

2018-06-29 16:46

陸網路監控跨足海外 可監測53種語言輿論

2018-06-29 16:23

陸公布22領域負面清單 放寬外商投資准入

2018-06-29 11:46

李嘉誠退任汕大名譽主席 告誡學生謙卑

2018-06-29 12:20

香港泛民主派：台港應相互扶持發聲

2018-06-29 12:19

壓抑房價 港府擬徵收房屋空置稅

2018-06-29 10:16

中國紅十字會 王岐山當名譽會長

2018-06-29 14:47

匯市交易商預估 大陸央行的人民幣防線設在6.7

2018-06-29 17:24

調查報告：騰訊躍升全球第五大市值企業

2018-06-29 20:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top