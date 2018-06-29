中共再談幹部年輕化 20大人事布局啟動

2018-06-29 22:44 中央社 台北29日電



中共中央政治局會議今天指出，要大力發現培養選拔優秀年輕幹部。學者寇健文分析，此舉意在加速幹部隊伍的新陳代謝，以利20大換血時，省部級幹部人選能符合習近平的用人標準。

新華社報導，中共政治局會議今天審議「關於適應新時代要求大力發現培養選拔優秀年輕幹部的意見」。會議由中共總書記習近平主持。

會議強調，發現培養選拔優秀年輕幹部是加強領導班子和幹部隊伍建設的一項基礎性工程，是「關係黨的事業後繼有人和國家長治久安」的重大戰略任務。

會議提到，大力發現培養選拔優秀年輕幹部，全面貫徹中共19大和19屆二中、三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞統籌推進「五位一體」總體布局和協調推進「四個全面」戰略布局。

國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文向中央社表示，中共從80年代以來就一直強調「幹部年輕化」政策，但在習近平治下，幹部年輕化的時代任務在於加速整個幹部隊伍的新陳代謝。

他觀察，中國國務院的部長、主任等職務，有逾半的人超過60歲，這些人5年後大多會退休，只有少部分能繼續任職。因此，中央政治局會議此時強調幹部年輕化，就是確保中共20大有合適人選接掌省部級職務。

他表示，儘管習近平從18大以後快速提拔不少人，但繼續留用的都不是太年輕，例如中國國務院副總理劉鶴、公安部長趙克志等。只有大力培養新人，對有意在20大後繼續掌權的習近平來說，才有足夠保證。

寇健文評估，這次的換血會繼續往下推進，包括局處級幹部都可能在列，如此一來才可確保在2022年、中共20大時被提拔的正副省級與正副部級幹部，都是在習近平的時代使命中可以用的人。