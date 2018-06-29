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中國施壓航空業拒談判 要美方敦促業者改台灣名

2018-06-29 22:43中央社 台北29日電

中國大陸發函國際航空公司要求更改台灣的名字，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
中國大陸發函國際航空公司要求更改台灣的名字，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
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中國打壓國際航空公司將台灣標示為中國的一部分，並拒絕美方提出的談判要求。中國外交部今天說，「一中原則是中美關係的政治基礎，不容談判和磋商」，美國政府應敦促企業盡快整改網站。

中國外交部今天召開例行記者會，根據中國外交部官網，有媒體詢問，外傳美國駐中國使館28日發表聲明，中方已拒絕美方有關就中國要求美航空公司將台灣稱謂改為「中國台灣」進行磋商的請求。

中國外交部發言人陸慷對此表示，中國民航局下發的有關通知，體現了中國政府在一個中國原則問題上一貫、堅定的立場，「有關要求完全合法合理。」

他說，中國歡迎外國企業來中國投資興業，同時在中國經營的外國企業必須尊重「中國主權和領土完整」，遵守中國法律，尊重中國人民的民族感情。

陸慷再次強調，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，不容談判和磋商。美國政府理應敦促有關企業恪守一個中國原則，盡快對網站作出整改。」

有報導指出，美國官員透露，美國務院已提出申請派遣海軍陸戰隊隊員前往台灣守衛新落成的美國在台協會。由於海軍陸戰隊一般被派往與美有外交關係的國家，媒體詢問中方是否掌握相關情況，以及有何評論。

陸慷表示，美方應當恪守一個中國承諾，不與台灣發生任何官方關係和軍事往來。美方對中方這一立場非常清楚，也知道應當在這一問題上謹慎行事，避免對中美關係大局造成影響。

外交部海軍
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