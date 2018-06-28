陸委會：不歡迎製造兩岸衝的大陸記者來台

2018-06-28 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸東南衛視駐台採訪資歷近10年的記者葉青林，6月申請來台駐點遭拒。陸委會副主委邱垂正今天說明葉青林遭拒來台原因為，表示葉在花蓮大地震時散播對於救災的不實言論，造成兩岸人民誤解，「我們不歡迎製造兩岸衝突的個別陸媒記者來台」。

今年2月花蓮大地震時，葉青林曾揭露日本救援隊表示不進入救災一事，引發社會輿論及爭議，他昨天坦言，此次申請駐台遭拒，與上回花蓮震災採訪有關，他還嗆說，「連一個大陸記者都嚇成這樣」。

陸委會昨天僅稱「不容許陸媒記者以製造假新聞的方式散布不實言論」，但並未明確說明葉青林遭拒的原因。

邱垂正今天在例行記者會上回答記者相關提問，對於葉遭拒來台，他說，政府是依據大陸地區人民進入台灣地區許可辦法，以及大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪的相關規定，由內政部聯審會做成的共同決議。

他說，對於這樣的決議，陸委會表示尊重及保障新聞自由，「但不允許這位記者散播不實言論，造成兩岸人民誤解」、「我們不歡迎製造兩岸衝突的個別陸媒記者來台」。

他進一步說明，當時我方已派人告訴葉青林現場實際情形，日本搜救隊到現場時，並沒有進到救援熱區，但很遺憾，葉又刻意連結政府不讓大陸救援隊來，「在救難且令人心痛時還製造紛爭」。

說到此，邱垂正話鋒一轉，主動補充說「這位記者有很多事情」，他指，葉青林還曾經未經許可進入漢光演習飛彈射擊區採訪，許多聯審會成員對此都有意見。

他並指出兩岸媒體交流程度是相當不對等的，表示目前兩岸媒體可以相互到彼岸駐點採訪，大陸記者在台可以自由採訪，但台灣記者在大陸卻經常遭到限制，沒有充分的採訪自由。他舉例，我方部分媒體如自由時和報蘋果日報記者前往大陸採訪的行程是會受阻的，此外，我方記者報導特定事件像是天津大爆炸，遭強取記憶卡，在在顯示陸方對我媒體赴陸採取嚴格管控。

他透露，目前大陸有十家媒體、近三十名記者在台駐點，東南衛視就有四位記者，除不同意「這位有爭議的記者」，其他申請的人員都順利來台採訪。