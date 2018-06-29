台灣改名爭議 陸拒與美談判

2018-06-29 00:59 聯合報 國際中心／綜合報導



中國大陸發函國際航空公司要求更改台灣的名字，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

路透報導，針對北京要求美國各家航空公司將官網上台灣標示為中國的一部分，美國政府提議和中方就此問題進行談判，但遭中方拒絕。

報導指出，美國國務院五月下旬向中方提出外交照會，希望在六月廿五日針對這項議題進行談判，但遭到大陸外交部拒絕。

一名美方消息人士說，「此事已經變成外交政策問題」，而非影響雙邊飛航合作的技術事項。國務院一名官員對路透說，中方拒絕談判讓美方「失望」，目前國務院正和美國各家航空公司保持聯繫，但並未告訴這些公司如何因應中方要求。

這名國務院官員說，美國的航空公司不應該被迫遵守這種命令，「我們已要求中國停止威脅逼迫美國企業和公民」。白宮也在廿七日針對此事召開幕僚層級會議，但美方的因應計畫還不確定。

在大陸要求下，英航、德航、加拿大航空都已改變網站上的標示，但美國多家航空公司要求大陸展延更改標示的期限，目前中方同意最後期限是七月廿五日。

大陸外交部發言人陸鏗廿八日說，外國企業應尊重中國法律、主權和領土完整，「台灣是中國不可分割的一部分」，這是國際共識。

台灣的外交部發言人李憲章說，中國就此事施壓各國航空公司，「已達歇斯底里的程度」，台灣感謝理念相近國家反制中國霸凌私人企業所做的各項努力。

美國企業雖缺乏動機違背中方規定，但若他們遵守規定，則可能違背美國外交政策。

達美航空公司執行長巴斯蒂安廿七日在華府表示：「我們正和美國當局共同研究這項議題，我們的立場也將和美國政府立場接近。」但他不願透露，達美是否將遵守中方規定。

目前仍不清楚大陸可能會如何處罰不遵守規定的航空公司。