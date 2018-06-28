美將加強外資審查 中國商務部：資本會用腳投票

2018-06-28 15:05 中央社 台北28日電



針對美國總統川普支持國會通過法案，加強審查外國投資。中國商務部發言人高峰今天在例行記者會強調，「資本會用腳投票，全球市場會對美國投資環境變化給出答案」。

美國聯邦眾議院26日高票通過「外國投資風險審查現代化法案」（Foreign Investment Risk Review Modernization Act，FIRRMA），以擴大美國外來投資審查委員會（CFIUS）職權。川普事後表示，他贊成對外國企業投資美國敏感科技加強限制，並對相關產品實施出口管制。

對此，高峰表示，中方將密切關注此案立法進展情況，評估對中國企業的潛在影響。

他強調，中方始終認為，在國際投資領域應該持續推動投資便利化，不贊成以國家安全為由收緊外國投資條件。「資本會用腳投票，全球市場會對美國投資環境變化給出答案的」。

對於美方若推出新關稅清單，中方是否採取限制赴美旅遊等報復措施，高峰重申，如果美方推出所謂的徵稅清單，中方已經做好準備，將綜合使用各種必要的舉措，包括數量型工具和品質型工具，堅決捍衛中國的國家利益和人民利益。

在美方擬加強對美國獲取工業重大技術的相關中國個人和實體，實施出口管制與具體投資限制上，高峰指出，一直以來，中美兩國企業積極開展合法合規的技術合作，推動了兩國貿易的成長，客觀上也促進了技術的進步，使中美兩國都從中受益。

他表示，美方希望擴大對華出口，減少貿易逆差，在高技術產品和服務領域，潛力是巨大的。限制出口的舉措只能適得其反。

至於美國白宮日前公佈的「中國經濟侵略如何威脅美國和全球科技及智慧財產權」報告，高峰回應說，對現代經濟全球化史和經濟體之間科技外溢效應原則稍有基本常識的人，都不會同意這份報告。