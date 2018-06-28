魯企塗掉日貨商標充國產騙經費 8年竟獲補貼15億

2018-06-28 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



曾名列中國「機械工業百強企業」的山東常林機械集團於2016年底年申請破產。澎湃新聞調查發現，常林的部分部門甚至曾拖欠員工工資一年以上。更讓人吃驚的是，這家「國家高新技術企業」雖然在過去8年間拿到了15億人民幣的大陸國家補貼，其科創成果卻頗為可疑，有常林員工透露，其一款產品甚至就是「將日本川崎的泵的油漆塗掉，換上標牌」。

公開資料顯示，常林集團地處山東臨沭，擁有9家子公司與4800名職工。此前在2014年，常林集團曾憑超過50億元的主營業務收入名列年度機械工業百強企業。

然而隨著常林破產，其財務乃至科研方面種種問題也浮出水面。網友批評，「中國製造」連抄都懶，直接遮擋日本LOGO就當自己產品出貨，實在太惡劣。

媒體調查發現，從2014年4月到2018年5月，常林曾因買賣合同糾紛被起訴19次，因金融借款合同糾紛被起訴15次，因民間借貸糾紛被起訴13次。此外，該公司還拖欠員工工資，有員工曝料：「總部拖欠的比較厲害，2016年一年都沒發（工資），2017年發了，2018年到現在為止沒發。」

常林集團往年常以注重科研的形象示人，其不僅擁有企業國家重點實驗室和山東省重點實驗室，而且2010年以來，常林集團獲得國家專款資助的項目至少有13個，累計獲得國家專款支援資金近15億元。

常林集團也確實「不負眾望」，推出了不少產品。2012年8月7日，舉辦了一場名為「高端液壓元件新產品及產業化發布會」的會議，其旗下的中川液壓推出了四款高端液壓產品並成功通過國家級鑒定。

然而，日前有三名原常林集團員工表明，中川液壓的一款液壓泵是模仿日本川崎設計的。有員工甚至直言，「這個泵是將日本川崎的泵的油漆塗掉，換上中川的標牌就通過了鑒定。」

此事一經曝光，即在網上引起轟動。「被一窩大大小小的騙子綁架的國家」、「上面好大喜功，下面弄虛作假，皆大歡喜，雙贏」、「只塗掉標牌就能被蒙混的，審核部門不是尸位素餐就是同流合汙。」

有網民指出，如此匪夷所思的造假手段居然多年都未被發現，還能騙取國家大量補貼，實在可悲可嘆。有北京交通大學教授在媒體撰文指出，常林集團擁有的科研條件是中國絕大多數大學羡慕的，然而其科研造假多年未被發現，說明國家需要改善監督機制，同時也要嚴懲科研不端。他還指出，常林以日本川崎產品冒充自己產品的手法和當年「漢芯」造假的手法如出一轍。