親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

打破60年傳統！理貨員如何翻身家樂福全球首位台籍老總

魯企塗掉日貨商標充國產騙經費　8年竟獲補貼15億

2018-06-28 13:11聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

曾名列中國「機械工業百強企業」的山東常林機械集團於2016年底年申請破產。澎湃新聞調查發現，常林的部分部門甚至曾拖欠員工工資一年以上。更讓人吃驚的是，這家「國家高新技術企業」雖然在過去8年間拿到了15億人民幣的大陸國家補貼，其科創成果卻頗為可疑，有常林員工透露，其一款產品甚至就是「將日本川崎的泵的油漆塗掉，換上標牌」。

公開資料顯示，常林集團地處山東臨沭，擁有9家子公司與4800名職工。此前在2014年，常林集團曾憑超過50億元的主營業務收入名列年度機械工業百強企業。

然而隨著常林破產，其財務乃至科研方面種種問題也浮出水面。網友批評，「中國製造」連抄都懶，直接遮擋日本LOGO就當自己產品出貨，實在太惡劣。

媒體調查發現，從2014年4月到2018年5月，常林曾因買賣合同糾紛被起訴19次，因金融借款合同糾紛被起訴15次，因民間借貸糾紛被起訴13次。此外，該公司還拖欠員工工資，有員工曝料：「總部拖欠的比較厲害，2016年一年都沒發（工資），2017年發了，2018年到現在為止沒發。」

常林集團往年常以注重科研的形象示人，其不僅擁有企業國家重點實驗室和山東省重點實驗室，而且2010年以來，常林集團獲得國家專款資助的項目至少有13個，累計獲得國家專款支援資金近15億元。

常林集團也確實「不負眾望」，推出了不少產品。2012年8月7日，舉辦了一場名為「高端液壓元件新產品及產業化發布會」的會議，其旗下的中川液壓推出了四款高端液壓產品並成功通過國家級鑒定。

然而，日前有三名原常林集團員工表明，中川液壓的一款液壓泵是模仿日本川崎設計的。有員工甚至直言，「這個泵是將日本川崎的泵的油漆塗掉，換上中川的標牌就通過了鑒定。」

此事一經曝光，即在網上引起轟動。「被一窩大大小小的騙子綁架的國家」、「上面好大喜功，下面弄虛作假，皆大歡喜，雙贏」、「只塗掉標牌就能被蒙混的，審核部門不是尸位素餐就是同流合汙。」

有網民指出，如此匪夷所思的造假手段居然多年都未被發現，還能騙取國家大量補貼，實在可悲可嘆。有北京交通大學教授在媒體撰文指出，常林集團擁有的科研條件是中國絕大多數大學羡慕的，然而其科研造假多年未被發現，說明國家需要改善監督機制，同時也要嚴懲科研不端。他還指出，常林以日本川崎產品冒充自己產品的手法和當年「漢芯」造假的手法如出一轍。

「漢芯事件」是指2003年2月上海交通大學微電子學院院長陳進教授发明的「漢芯一號」造假事件。陳進借助「漢芯一號」，申請了數十個科研項目，騙取了高達上億元的科研基金。然而之後被人揭發，陳進在美國購買摩托羅拉飛思卡爾56800的芯片後，將表面的MOTO等字樣用砂紙磨掉，再將芯片打上「漢芯一號」字樣，冒充自己的產品。

山東常林集團將日本川崎的泵的油漆塗掉，換上自己中川的標牌就通過了鑒定，還騙到大陸...
山東常林集團將日本川崎的泵的油漆塗掉，換上自己中川的標牌就通過了鑒定，還騙到大陸15億人民幣補貼。（每日頭條）
分享
上：日本川崎的K5V液壓軸向柱塞泵。下：中川液壓研發的AP4VO112TVN液壓...
上：日本川崎的K5V液壓軸向柱塞泵。下：中川液壓研發的AP4VO112TVN液壓軸向柱塞泵。 （每日頭條照片）
分享

破產北京
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

英外交部要求中共釋放劉霞 中共：英方有什麼資格要求

2018-06-28 11:38

習近平會美防長：領土一寸不丟 其他一分不要

2018-06-27 23:58

中共商務部:美單邊貿易保護影響全球經濟

2018-06-28 12:50

專門頌揚習近平 央視推廣播紀實文學「梁家河」　

2018-06-28 12:44

記者駐台申請遭拒 陸方譴責

2018-06-28 00:07

蔡習會？ 國台辦：兩岸都懷疑

2018-06-28 00:04

美防長訪中晤習近平 盼平穩維持軍事合作

2018-06-27 23:36

日本產經新聞專訪吳釗燮 陸駐日使館抗議

2018-06-27 23:33

東南衛視駐台遭拒 陸委會：不容許陸媒記者製造假新聞

2018-06-27 20:26

習近平會見馬提斯：老祖宗留下的領土 一寸也不能丟

2018-06-27 19:45

陸委會回批國台辦 指「一國兩制」是陳腔濫調

2018-06-27 19:34

馬提斯與魏鳳和會談 觸及台灣、南海、朝核問題

2018-06-27 18:47

美防長訪中盼開誠布公 尋求軍事合作空間

2018-06-27 18:21

日向陸捐贈4175冊漢籍 陸外交部：高度讚賞

2018-06-27 17:50

東南衛視記者駐台遭拒 嗆：連一個大陸記者都嚇成這樣

2018-06-27 16:46

廈門實地採訪 中國惠台措施如何吸引台青登陸

2018-06-27 16:21

共青團18大開幕 7常委出席

2018-06-27 15:57

央視近日揭秘 中國首支AIP潛艇部隊

2018-06-27 15:56

談兩岸關係 陸國台辦：球在台灣手裡

2018-06-27 15:06

東南衛視記者申請駐台遭拒 國台辦：蔡當局創下惡例

2018-06-27 14:57

中國拿下軍事戰略港 斯里蘭卡恐因債噤聲

2018-06-27 13:52

蔡總統籲國際制約大陸 國台辦：混淆視聽、挾洋自重

2018-06-27 12:58

姚人多被讚擅溝通 國台辦：那他應知通關密碼是什麼

2018-06-27 12:35

赴陸經商失敗 台商：優惠政策幾年就取消 西進要三思

2018-06-27 10:47

美防長抵京 解放軍獻花

2018-06-26 23:57

寧夏書記石泰峰晤吳伯雄 盼寧台多交流

2018-06-26 22:43

支聯會：英國政府關注劉霞自由

2018-06-26 21:47

馬提斯訪中 誰接見談什麼受關注

2018-06-26 21:30

馬提斯訪中態度趨軟 分析：北韓問題需聯中

2018-06-26 21:19

台灣聯新醫療集團 將協助上海健康醫學院成立醫管研究所

2018-06-26 21:16

日航僅在簡中官網標示中國台灣 陸媒：不接受

2018-06-26 21:05

中共證實 神盾艦17日航經巴士海峽、台灣海峽等

2018-06-26 20:47

蔡英文籲防禦中國擴張 陸外交部：挾洋自重無濟於事

2018-06-26 20:16

首次公佈消息 中國首艘核動力破冰船開建

2018-06-26 19:53

台資醫院院長：對台措施不會掏空台灣醫界

2018-06-26 19:29

日本前首相福田康夫 悼念南京大屠殺

2018-06-26 19:20

移居台灣20年怨經濟無長進 頂級飯店大廚失望回香港

2018-06-26 18:56

環時社評：蔡英文發狂言「天欲其亡，必先令其狂」

2018-06-26 16:57

中國研製「信鴿」無人機 將成監控間諜鳥

2018-06-26 15:58
看更多

熱門文章

習近平會見馬提斯：老祖宗留下的領土 一寸也不能丟

2018-06-27 19:45

東南衛視記者申請駐台遭拒 國台辦：蔡當局創下惡例

2018-06-27 14:57

東南衛視記者駐台遭拒 嗆：連一個大陸記者都嚇成這樣

2018-06-27 16:46

官方智庫內部報告：中國極可能出現金融恐慌

2018-06-27 17:29

「原來我的國...不厲害」 一顆晶片就敲碎中國夢

2018-06-28 11:00

東南衛視駐台遭拒 陸委會：不容許陸媒記者製造假新聞

2018-06-27 20:26

中科院所長放棄美國國籍 「從來都認為自己是中國人」

2018-06-27 16:02

中研院士蒲慕明 大陸複製猴功臣今成中國籍

2018-06-27 22:24

陸國台辦：福建破獲毒品走私集團 11台嫌落網

2018-06-27 14:21

習近平會美防長：領土一寸不丟 其他一分不要

2018-06-27 23:58

馬提斯與魏鳳和會談 觸及台灣、南海、朝核問題

2018-06-27 18:47

蔡習會？ 國台辦：兩岸都懷疑

2018-06-28 00:04

陸版康熙來了：蔡康永小S《真相吧花花萬物》29日開播

2018-06-27 15:36

懲處范冰冰？ 中宣部：嚴格治理影視業「陰陽合同」

2018-06-27 22:51

中美貿易戰／習近平警告：中國被打臉 必重拳還擊

2018-06-27 17:43

地方債集體大爆發 常德要求延期還銀行債

2018-06-28 11:13

英外交部要求中共釋放劉霞 中共：英方有什麼資格要求

2018-06-28 11:38

中共國家智庫警告：極可能出現金融恐慌

2018-06-28 11:48

央視近日揭秘 中國首支AIP潛艇部隊

2018-06-27 15:56

這樣也敏感？ 陸網友貼文「梅西想連任隊長」 帳號被鎖

2018-06-28 11:08

日向陸捐贈4175冊漢籍 陸外交部：高度讚賞

2018-06-27 17:50

陸網民說梅西連任3屆隊長被指影射習近平 帳號被封鎖

2018-06-27 18:30

記者駐台申請遭拒 陸方譴責

2018-06-28 00:07

陸委會回批國台辦 指「一國兩制」是陳腔濫調

2018-06-27 19:34

美防長訪中盼開誠布公 尋求軍事合作空間

2018-06-27 18:21

魯企塗掉日貨商標充國產騙經費　8年竟獲補貼15億

2018-06-28 13:11

女保鑣爭產？「行刑式」槍轟4姨舅

2018-06-27 14:17

仇視老人？有中國網民主張棄領養老金 違者嚴懲

2018-06-27 15:27

美防長訪中晤習近平 盼平穩維持軍事合作

2018-06-27 23:36

吳伯雄上海晤李強：台仍有多人 支持兩岸互利合作

2018-06-27 21:59

5G產業衝刺 10月定頻譜

2018-06-28 04:33

談兩岸關係 陸國台辦：球在台灣手裡

2018-06-27 15:06

鋪路退場 台商促降資金匯回成本

2018-06-28 00:06

392「野雞大學」曝光 官媒：151所在北京

2018-06-27 17:17

人幣中間價再跌391點 七連挫

2018-06-28 10:02

澳門賽狗場關閉 600隻格雷伊獵犬找家

2018-06-27 15:10

日本產經新聞專訪吳釗燮 陸駐日使館抗議

2018-06-27 23:33

范冰冰去年收入高達2.4億人民幣 稱冠華語藝人榜

2018-06-27 23:37

熬夜瘋世足 也「影響」深圳機場

2018-06-28 04:33

星媒：當今中國應學習朱元璋 廣積糧緩稱王

2018-06-27 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top