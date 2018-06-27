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美防長訪中晤習近平 盼平穩維持軍事合作

2018-06-27 23:36中央社 北京27日綜合外電報導

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和6月27日在北京與美國國防部長馬提斯舉行會談。（大陸...
大陸國務委員兼國防部長魏鳳和6月27日在北京與美國國防部長馬提斯舉行會談。（大陸國防部官網） 林庭瑤
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美國正對中國在印度洋太平洋區域（Indo-Pacific）的軍力投射引以為憂，中國國家主席習近平今天告訴到訪的美國國防部長馬提斯，兩國必須維持雙邊軍事關係的「良好勢頭」。

馬提斯（James Mattis）到訪北京，估量中國的全球安全野心，尤其是在南海。他告訴習近平，希望平穩地維持雙邊軍事關係，並找出可以合作的領域。

馬提斯告訴習近平：「我來這裡維持我們的關係走在正確軌道，讓它繼續朝正確方向前進，並與貴國軍方領導階層交換意見，前瞻未來。」

習近平在北京人民大會堂接見馬提斯，在會前公開談話中，兩人沒有提到兩國軍事和經濟緊張關係不斷升高議題。

不過馬提斯本月稍早曾痛批中國在南海人造島礁進行軍事化，美國總統川普則對中國發動貿易戰。

但兩人的外交辭令沒有讓雙邊關係惡化浮上檯面。

習近平說：「中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。近年來，兩軍關係保持良好發展勢頭，我希望這種勢頭得以持續。」

馬提斯今天先拜會其他中國高階官員，包括國防部長魏鳳和，以及中共中央政治局委員、前駐美大使楊潔篪等。

馬提斯首訪中國，尋求就兩國長期戰略目標「非常開誠布公對話」。

到訪北京前，他坦承兩國存在緊張關係，但也表示，相信自己可以找到兩軍能夠合作的領域，並期盼建立更良好溝通、降低爆發衝突機率。

習近平北京南海
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