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東南衛視記者駐台遭拒 嗆：連一個大陸記者都嚇成這樣

2018-06-27 16:46聯合報 記者許依晨╱即時報導

東南衛視記者葉青林申請駐台遭拒，嗆說「連一個大陸記者都嚇成這樣」。圖／取自葉青林...
東南衛視記者葉青林申請駐台遭拒，嗆說「連一個大陸記者都嚇成這樣」。圖／取自葉青林臉書
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國台辦發言人馬曉光今天上午在國台辦記者會上指出，大陸記者赴台駐點申請遭到台當局無理拒絶，創下了兩岸互派駐點記者採訪以來的惡例。陸媒報導，而這位被台灣當局列為黑名單的記者就是已駐台10年的東南衛視記者葉青林，葉青林21日被告知無法申請入台，但移民署卻沒有告知理由。

觀察者網報導，葉青林對此表示，對台當局這個舉動並沒有特別吃驚和遺憾，也不可能改變他繼續熱愛台灣、關心台灣、報導台灣的志業，「倒是有一點點同情台灣當局，現在連一個大陸記者都讓你們嚇成這樣！未來讓你害怕的事情還多了呢！」

報導指出，葉青林稱，6月下旬，原計劃去採訪花蓮災後重建，卻遭到台當局拒絶。此前，台灣合作電視台幫其向台灣有關部門申請入台手續的時候，已在6月初就被要求補件，要求所有負責邀請各大陸媒體的台灣媒體單位補一個聲明，聲明裡要保證駐台記者赴台後不可以進台灣電視台的機房、不可以接受採訪、不可以上電視節目等。

按照台灣的相關規定，大陸每家赴台駐點採訪的新聞單位都要有台灣的媒體公司發邀約、協助辦手續並當保人。這也是台灣友好合作媒體十年來第一次收到台灣移民部門類似的要求。

未料，21日，葉青林卻被告知無法申請入台，「被折騰了半個多月的台灣同仁接到台灣移民部門通知，明確要求把本批次申請入台證的駐台記者名單中把葉青林去掉！沒有告知理由。」

葉青林認為，這是被拒入台原因，很可能跟他上次報導花蓮地震有關。今年2月花蓮地震後，他在臉書曝出日本救援隊不肯進入危險地段救援的新聞，一時引發台灣輿論嘩然。

當時葉青林的臉書帳號被封禁了8個小時，Youtube帳號「葉班長說台灣」也因「發佈政治內容」被限制上傳影片，一天後才解除。

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