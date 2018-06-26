美光控聯電替陸企竊密 鄔賀銓：貿易戰損人不利己

2018-06-26 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中興通訊遭中美貿易戰牽連後，外媒挖出聯華電子被控替大陸半導體廠商竊取美光（Micron）商業機密案。大陸未來移動通信論壇主席、中國工程院院士鄔賀銓26日表示，如果技術透過買晶片就可以掌握技術，那代表沒什麼門檻，何況晶片的技術裡邊有許多專利，美國想利用這起事件制裁中國大陸，這種影響的不僅是中美，連台灣物聯網產業技術協會理事長黃崇仁也表示，台灣也會受到影響，「行為是損人不利己的。」

大陸通訊界極具影響力的鄔賀銓，率團參加26日在台北舉行的「5G暨物聯網發展趨勢高峰論壇」，象徵兩岸通訊業再度恢復交流對話，也為兩岸重量級企業開啟5G及物聯網領域的對接合作大門。

鄔賀銓表示，從世界經濟技術發展的潮流來講，中美貿易糾紛不可能永遠持續下去，全球化國際化開放怎麼也改變不了，而且現在正好是新一輪的技術換代的時候，2G到3G都走了很長時間，現在節奏更快，接下來大陸準備研究6G了，所以技術的進步和整個人類對這個美好生活的追求，這個是阻擋不了的。

至於未來幾年大陸在5G建設會投資多少，鄔賀銓指出，大陸三大電信營運商每年會投資人民幣五、六千億元，投資範圍很廣泛，包括整個通信網了，其中最大量的投資是在行動通信。