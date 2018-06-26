移居台灣20年怨經濟無長進 頂級飯店大廚失望回香港

2018-06-26 18:56 聯合新聞網 綜合報導



一位香港人移居台灣20年，在桃園一家頂級飯店擔任主廚，但上周已下定決心要在本月結束後打包回香港。 情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

「今天我要跟大家講一件有點難過的事…」，近日前立法委員朱高正轉述一位香港友人移居台灣20年，在桃園一家頂級飯店擔任主廚，但上周已下定決心要在本月結束後打包回香港，因為在香港沒有專業技術的勞工，在餐廳洗碗月薪都有8萬元台幣，但在台灣當一個主廚，月薪通常僅4、5萬元，而他已算是收入條件較好的階層了。

陸媒「中國台灣網」微博刊登台灣言論頻道「無色覺醒」文章，1997年香港回歸中國大陸，很多人擔心失去自由而移居海外，該香港主廚到台灣定居後也娶妻生子。不料，經過20年，很多人對台灣感到失望，因為這20年來台灣沒有長進，平均薪資落後香港達2倍多，生活條件甚至不如回歸大陸的香港。

香港主廚表示，1990年是台灣最好過日子的時候，「台灣1987年至1993年去世的人都是含笑歸土的，因為那時候股票好，每個人口袋鼓鼓。而且從1987年解除戒嚴後，台灣人民享受到了100年來從未享有的自由民主氣氛」，沒想到台灣經濟卻開始走下坡，「1993年以後去世的台灣人，都是帶著憂傷離開人間的」，他認為這是因為大家看著自己的兒孫未來不知何去何從。

朱高正長期擔任在台大陸籍配偶顧問，「我發現，現在80%以上陸配都後悔嫁到台灣來」，他指出，20多年前陸配嫁到台灣很自豪，像比別人高半格，而如今她們大多不敢回娘家，因為會被質問「台灣為什麼會搞到當前這個樣子？」，讓她們有失顏面。

朱高正說，「大家想想，這些香港人都熱愛台灣，才會搬來台灣。但來之後發現，怎麼會這樣：荒腔走調，當官的不像當官的！」他強調，今年台灣高中畢業生超過1500人赴陸求學，明年只會更多，因為台灣競爭力都沒了，並疑惑「台灣到底出了什麼大問題？本來明明好好的寶島台灣，搞得年輕人看不到未來，看不到希望」。

「香港人和陸配，都已經看破了台灣！」，朱高正批評，現在政壇充滿暴戾之氣，當上面的人不依循正道，下面有樣學樣，這是造成敗壞的主因，台灣會跌落到如今這般，都是民眾過去選票選出來的人所為，大家要為自己的選票負責。他希望別投民進黨，也別投國民黨，要投給真真正正能為台灣人謀福利的人。