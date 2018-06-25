成都天府論壇 聚焦兩岸融合

2018-06-25 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



以「新時代兩岸關係走勢與展望」為主題的第三屆兩岸關係天府論壇23日至24日在四川成都舉辦。

中新社報導，論壇邀請了台灣中國文化大學、台灣政治大學、中國社會科學院、廈門大學、四川省社會科學院等兩岸關係研究領域的60多名專家學者與會，就兩岸經濟社會交流合作前景與作為等議題展開討論。

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫表示，研討新時代兩岸關係走勢和作出展望，首先要對新時代的歷史方位有一個基本判斷。這個新時代，是決勝全面建成小康社會、進而全面建設社會主義現代化強國的時代，是全體中華兒女戮力同心、奮力實現中華民族偉大復興的時代。這將對台灣、對兩岸關係產生重大而深遠的影響。

論壇期間，兩岸經濟社會融合發展成為專家學者們關注的焦點。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅表示，在融合發展的實踐中，兩岸宜遵循「先經濟社會後政治安全，先單向後雙向，先局部後整體，先易後難」的路徑，不斷豐富兩岸融合發展的內涵。

台灣學者、兩岸共同市場基金會執行長陳德升則建議，在兩岸融合發展實踐中，大陸應強化台灣40至60歲年齡層民眾的功能性互動與網絡連接；強化台商轉型升級扶持，同時鏈接台商在台社會功能；落實政策、市場與中下層社會治理互動與連接。

台灣中國文化大學社科院院長趙建民表示，隨著「惠台31條」的實施，兩岸經濟社會融合發展將越來越密切，同時這也是兩岸民意所向。

他認為，「惠台31條」涉及兩岸經濟社會融合發展的方方面面，將逐步鬆綁台資企業在大陸從事商業活動的管制，「大陸適時給台灣人才提供就業發展機會，以大陸市場之大機會之多，對台灣年輕人將產生磁吸效果」。

台灣中研院政治所副研究員蔡文軒同樣認為，「惠台31條」實施後，未來兩岸間企業與專業人才的往來將更為密切，台灣對大陸的經濟依附亦更為加深。總之，未來兩岸經濟社會交流的前景與展望將繫於融合發展理論的實踐，若取得重要成果，將可能依此擴大至與台灣方面其他層面的交流。

此次論壇由海峽兩岸關係研究中心、四川省台辦、四川省社科院指導，四川省海峽兩岸交流促進會、四川省台灣研究中心主辦。