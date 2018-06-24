親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

王毅：全體駐外使節 用習近平外交思想武裝頭腦

2018-06-24 22:25中央社 台北24日電

中國大陸外交部長王毅表示。 圖／聯合報系資料照片
中國大陸外交部長王毅表示。 圖／聯合報系資料照片
分享

中共中央外事工作會議23日落幕、並確立「習近平外交思想」指導地位後，中國外交部今天召開全體駐外使節座談會。部長王毅要求，中國全體駐外使節要用習近平外交思想武裝頭腦、指導實踐。

新華社報導，這場座談會的目的，是為學習貫徹中共中央外事工作會議和總書記習近平講話的精神。

根據報導，中國國務委員兼外交部長王毅在會中「深入闡述習近平外交思想的重大意義、科學內涵和精神實質」，並要求全體駐外使節用習近平外交思想「武裝頭腦，指導實踐，埋頭苦幹，狠抓落實」。

王毅又說，要在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，不斷開創「新時代中國特色大國外交」的新局面，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現「中華民族偉大復興」的「中國夢」，作出新的更大貢獻。

報導指出，在會中，中國外交部中共黨委書記張業遂針對「加強外交隊伍黨的建設」和幹部隊伍管理、推進有關對外工作體制、機制改革等作工作報告。而除駐外使節外，中國駐國際組織代表及外交部駐香港、澳門公署特派員也有與會。

中共中央外事工作會議22至23日在北京召開，習近平在會中說，外交是「國家意志的集中體現」，必須堅持外交大權掌握在中共中央。而中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則作結論說，這項會議最重要的成果是「確立了習近平外交思想的指導地位」。

習近平中共外交部

相關新聞

美脫口秀主持人諷習近平後 HBO網站遭中國封鎖

2018-06-24 20:28

香港珠寶首飾展／鴛鴦大盜以假亂真 盜15萬美元紅寶石

2018-06-24 13:21

大陸學者：台灣分離主義將是未來中美關係最大危機

2018-06-24 11:37

甘肅省委書記林鐸會見吳伯雄 盼深化隴台交流

2018-06-24 07:52

大陸吸引台灣人才 講師：「編制內」是制度障礙

2018-06-24 22:02

陸企進軍卡達世界盃 貨櫃建球場可移動可拆卸

2018-06-24 15:32

陸初創企業數是南韓61倍 南韓年輕人愛安穩怕失敗

2018-06-24 14:40

吳伯雄赴陸 蘭州拜會讀者雜誌

2018-06-24 13:00

大陸江蘇老兵集結示威 特警出動仍不奏效

2018-06-24 12:51

閻學通：中國開放 才能要求別國對等開放

2018-06-24 12:25

海警劃歸武警管 中央軍委統一海上維權部署

2018-06-24 11:44

開放臉書挨轟 海南新政策2天下架

2018-06-24 00:32

論外事工作 習近平：樹立正確歷史大局角色三觀

2018-06-23 22:53

中共召開外事會議 確立習近平外交思想指導地位

2018-06-23 22:49

中國個人所得稅修法 遭指單身稅逼婚

2018-06-23 14:41

倒數1個月！ 中國官媒促國際航空公司快改台灣標註

2018-06-23 13:29

彭麗媛四川涼山考察愛滋防治 陳道明、白岩松等隨行

2018-06-23 13:14

中國、尼泊爾將合建跨境鐵路 印度恐不滿

2018-06-23 13:08

美軍機遭共軍雷射攻擊？ 陸否認

2018-06-23 01:02

陸測試全球最強軍艦電磁砲 2025年前部署

2018-06-23 01:02

北京稱南海局勢降溫 繼續保持對話

2018-06-22 21:20

貿易戰升溫 習近平見外企再批保護主義

2018-06-22 21:10

倒數一個月 陸官媒要求航空公司快改名

2018-06-22 20:45

中共遏制回教去中國化 世維會批限制信仰

2018-06-22 20:28

習近平與全球CEO座談：勿走單邊回頭路

2018-06-22 18:50

尼泊爾總理訪陸 敲動中印關係

2018-06-22 16:47

美國：飛行員東海遭中國激光攻

2018-06-22 15:24

首次海試項目全完成 陸國產航母預計年底交付海軍

2018-06-22 14:13

大陸23日起對台美韓苯乙烯課徵反傾銷稅 為期五年

2018-06-22 12:54

吳伯雄：兩岸之間一定要和平 不要戰爭

2018-06-22 12:54

大陸漁船又來！烈嶼漁民盼海巡施霹靂手段驅離

2018-06-22 11:33

不滿北京在港執法 泛民人士法院提訴

2018-06-22 11:31

美情報：中國電磁砲射程近200公里 2025年前部署

2018-06-22 08:28

北韓官媒透露 王滬寧為金正恩接機

2018-06-20 14:57

iPhone手機8成鋰電池銅箔出自這座工廠

2018-06-15 12:00

中國暴紅小藍杯 憑什麼撼動星巴克？

2018-06-15 10:40
看更多

熱門文章

25年前高考被頂替 陸舉報人：人生從此大不同

2018-06-24 15:29

起來晚了牛奶沒了 貓熊氣噗噗跺腳

2018-06-24 10:55

美脫口秀主持人諷習近平後 HBO網站遭中國封鎖

2018-06-24 20:28

年產值47億 60億隻蟑螂烘乾製藥可治潰瘍燒燙傷

2018-06-24 09:54

美解除中興禁令…只差一步

2018-06-24 01:10

大陸江蘇老兵集結示威 特警出動仍不奏效

2018-06-24 12:51

陸央行定向降準 釋放3.3兆支持債轉股和小微企業

2018-06-24 17:31

開放臉書挨轟 海南新政策2天下架

2018-06-24 00:32

陸媒老總吐真言：中國與西方差距仍大 切勿自誇

2018-06-24 22:18

甘肅省委書記林鐸會見吳伯雄 盼深化隴台交流

2018-06-24 07:52

大陸學者：台灣分離主義將是未來中美關係最大危機

2018-06-24 11:37

影／3天內奪回短跑王座 蘇炳添百米跑9秒91

2018-06-24 15:07

台籍員工就業證 研議取消

2018-06-24 01:16

大陸吸引台灣人才 講師：「編制內」是制度障礙

2018-06-24 22:02

秦國墓發現新屬種 命名帝國君子長臂猿

2018-06-24 14:28

安邦最新進展：39家股東變3家 吳小暉徹底出局

2018-06-24 17:05

陸企進軍卡達世界盃 貨櫃建球場可移動可拆卸

2018-06-24 15:32

大陸定向降準：人民幣繼續走弱、A股上漲機率高

2018-06-24 22:24

陸初創企業數是南韓61倍 南韓年輕人愛安穩怕失敗

2018-06-24 14:40

閻學通：中國開放 才能要求別國對等開放

2018-06-24 12:25

世足賽的洗腦廣告

2018-06-24 00:32

方星海：A股納入MSCI可以擴大到15%至20%

2018-06-24 14:15

台北商旅劉季強 回台救觀光

2018-06-24 01:16

蘭州拉麵行規 湯頭和水比例不得大於1比2

2018-06-24 14:28

香港珠寶首飾展／鴛鴦大盜以假亂真 盜15萬美元紅寶石

2018-06-24 13:21

調控一年 北京二手房價跌15%

2018-06-24 01:12

海警劃歸武警管 中央軍委統一海上維權部署

2018-06-24 11:44

廣東逃犯為看周杰倫演唱會落網 陸網友：地表最強輔警

2018-06-24 15:05

寒武紀CEO 二年孵出獨角獸

2018-06-24 01:16

王毅：全體駐外使節 用習近平外交思想武裝頭腦

2018-06-24 22:25

雷軍獲450億元股權獎勵

2018-06-24 01:35

赴陸工作 四大利器護權益

2018-06-24 01:16

小米赴港IPO前夕 雷軍獲97億元股權獎勵

2018-06-24 12:25

人行示警 房企償債有壓

2018-06-24 01:12

華為手機年銷量 衝2億支

2018-06-24 01:12

小米香港上市 募資上看61億美元

2018-06-24 01:49

人行：定向降準目的在支援債轉股和小微企業融資

2018-06-24 23:10

對岸招手優質台企掛牌

2018-06-24 01:16

攜程發布海外城市美食榜 要對壘米其林指南和大眾點評

2018-06-24 14:56

華為聚焦AI 優化三面向

2018-06-24 01:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top