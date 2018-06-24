陸初創企業數是南韓61倍 南韓年輕人愛安穩怕失敗

2018-06-24 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



根據南韓中小風險企業部和大陸方面的數據，截至2017年，南韓和大陸初創企業數量分別約為9.83萬個和605.9萬個，大陸的初創企業數量是韓國61倍，南韓媒體分析認為，南韓年輕人對創業心懷恐懼，與大陸自主創業相比，更傾向於安穩的職場。

韓國亞洲經濟報導，南韓2017年平均每天有270多個初創企業誕生，與之前2015年約為9.38萬個、2016年約為9.62萬個相比，增長比例連續兩年為個位數。

相反的是，大陸2015年初創企業個數為438萬個，2016年則是551.15萬個，連續以2位數的增長比例增長。大陸市值10億美元的獨角獸企業以及市值100億美元的十角獸企業數量也在不斷增加。

德勤諮詢公司日前發布的「美中獨角獸企業報告書」中，去年上半期全世界252個獨角獸企業中，有98個大陸企業，占38.9%。其中排名前10位的獨角獸企業中，半數以上來自大陸。

報導指出，韓國目前僅有Coupong、Yellow、L&P Cosmetics三家獨角獸企業，並沒有超過100億美元市值的獨角獸企業。

從南韓青年企業家精神財團掌握的數據來看，對公務員和政府機關的偏愛，是阻礙南韓年輕人創業精神的原因。根據該財團的調查結果，影響年輕人創業的各種因素中，「偏好安穩職場」、「害怕失敗」排在第一、二位。

此次調查也發現，80%的南韓人都沒有創業的想法，11.7%的南韓人計畫兩年後創業，有創業意向的南韓人僅占19.1%。

南韓湖西大學教授邊濟范（音）指出，目前南韓大部分年輕人認為和進入私人企業相比，醫生、公務員、司法界工作人員等穩定的工作更具有誘惑力。

他說：「南韓社會氛圍，讓年輕人有這樣的想法，我們年長的人應該負一定責任，在南韓就算是拿到政府的支持進行創業，如果失敗的話，東山再起的機會也非常渺茫，目前政府的政策不是在鼓舞青年們創業，而是逼著年輕人追求安定的工作。」