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甘肅省委書記林鐸會見吳伯雄 盼深化隴台交流

甘肅省委書記林鐸會見吳伯雄 盼深化隴台交流

2018-06-24 07:52聯合報 記者林宸誼╱即時報導

甘肅省委常委、省委祕書長王嘉毅（左起），甘肅省委副書記、省長唐仁健，前國民黨主席...
甘肅省委常委、省委祕書長王嘉毅（左起），甘肅省委副書記、省長唐仁健，前國民黨主席吳伯雄伉儷，甘肅省委書紀、省人大常委會主任林鐸，甘肅省委常委、省委統戰部部長馬廷禮。吳伯雄辦公室/提供
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甘肅省委書記林鐸23日下午會見前中國國民黨主席吳伯雄時表示，希望藉助吳主席的影響力，加速推動隴台兩地交流合作能有更好的發展，他強調甘肅發展潛力鉅大，希望有更多的台資企業能到甘肅投資興業。

林鐸在寧臥荘賓舘會見吳伯雄夫婦及訪問團成員，對他們專程前來參加2018公祭中華人文始祖伏羲大典表示歡迎，也體現對此活動的重視。吳伯雄則指出，甘肅位居古絲路重要的地理位置，尤其隨著一帶一路建設的推動，發展潛力無限，相信十年二十年後必有天翻地覆的變化。

林鐸主動提到，2012年7月，藉國共論壇在哈爾濱舉行之際，他時任書記曾經邀請吳伯雄出席台商工業園區的奠基典禮，這次二度見面，格外高興。他也邀請吳伯雄明年9月能到敦煌走走，參加敦煌國際文化博覽會。

林鐸介紹甘肅省的特色，地形地貌多樣，民族宗教多元，歷史文化厚重，資源能源富集，發展潛力無窮，尤其位於一帶一路的主要通道，甘肅是黃土高原文化代表，也有始祖文化，敦煌文化。現在一年有5丶6萬台灣旅客到訪，希望將來有更多台灣旅客到甘肅參訪感受甘肅文化的厚重之美。

吳伯雄特別提到，中午參觀劉家峽炳靈寺時就遇到數十位的台灣旅客，相信以敦煌文化為號召的絲路之旅會受到更大的歡迎。

吳伯雄也引用大陸國家主席習近平提過的心靈契合很重要，希望兩岸能夠在過去國共兩黨重要的政治互信基礎上，求同存異，讓同的部分越來越大、讓異的部分越來越小，這是我們海峽雙方有共同努力的地方。

陪同出席會見的有甘肅省委副書記、省長唐仁健，甘肅省委常委、省委統戰部部長馬廷禮、省委常委、省委祕書長王嘉毅及中共中央台辨聯絡局副局長邱大昭。陪同吳伯雄出席會見的有國民黨中評會主席團主席張榮恭、中評委李建榮、林永瑞、葉景成、曾文昌、黃鴻鈞等人。

甘肅省委書記林鐸（右）會見前國民黨主席吳伯雄（左）。吳伯雄辦公室/提供
甘肅省委書記林鐸（右）會見前國民黨主席吳伯雄（左）。吳伯雄辦公室/提供
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吳伯雄在甘肅劉家峽炳靈寺與台灣遊客相合影。吳伯雄辦公室/提供
吳伯雄在甘肅劉家峽炳靈寺與台灣遊客相合影。吳伯雄辦公室/提供
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吳伯雄一帶一路國民黨

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