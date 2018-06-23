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論外事工作 習近平：樹立正確歷史大局角色三觀

2018-06-23 22:53中央社 台北23日電

中國國家主席習近平。美聯社
中國國家主席習近平。美聯社
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中共中央外事工作會議22至23日在北京召開，針對如何把握國際情勢的方法，中共總書記習近平指出，要樹立正確的歷史觀、大局觀、角色觀，且要深入分析世界轉型過渡期國際形勢的演變規律。

新華社報導，習近平在會議表示，當前，中國處於近代以來最好的發展時期，世界處於百年未有之大變局，兩者同步交織、相互激蕩。做好當前和今後一個時期對外工作具備很多國際有利條件。

他強調說，從中共19大到20大，是實現「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯期，在中華民族偉大復興歷史進程中具有特殊重大意義。縱觀人類歷史，世界發展從來都是各種矛盾相互交織、相互作用的綜合結果。

對於如何把握與理解國際形勢的方法，習近平指出，要樹立正確的歷史觀、大局觀、角色觀。「正確歷史觀」就是不僅要看現在國際形勢什麼樣，而且要端起歷史望遠鏡回顧過去、總結歷史規律，展望未來、把握歷史前進大勢。

「正確大局觀」就是不僅要看到現象和細節怎麼樣，而且要把握本質和全域，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，避免在林林總總、紛紜多變的國際亂象中迷失方向、捨本逐末。

「正確角色觀」就是不僅要冷靜分析各種國際現象，而且要把自己擺進去，在中國與世界的關係中看問題，弄清楚在世界格局演變裡中國的地位和作用，科學制定中國對外方針政策。

此外，還要深入分析世界轉型過渡期國際形勢的演變規律，準確把握歷史交匯期中國外部環境的基本特徵，統籌謀劃和推進對外工作。

在外事工作的辯證關係重點上，習近平指出，既要把握世界多極化加速推進的大勢，又要重視大國關係深入調整的態勢。既要把握經濟全球化持續發展的大勢，又要重視世界經濟格局深刻演變的動向。

既要把握國際環境總體穩定的大勢，又要重視國際安全挑戰錯綜複雜的局面。既要把握各種文明交流互鑑的大勢，又要重視不同思想文化相互激蕩的現實。

習近平還強調，對外工作體制機制改革是推進國家治理體系和治理能力現代化的內在要求。要根據黨中央統一部署，落實對外工作體制機制改革，加強駐外機構黨的建設，形成適應新時代要求的駐外機構管理體制。

報導稱，會議由國務院總理李克強主持。全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧、中央紀委書記趙樂際、國務院副總理韓正等中央政治局常委，國家副主席王岐山出席會議。

習近平中共國務院

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