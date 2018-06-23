中共召開外事會議 確立習近平外交思想指導地位

2018-06-23 22:49 中央社 台北23日電



中國國家主席習近平。路透 分享 facebook 中共中央外事工作會議22至23日在北京召開，總書記習近平指出，新時代中國特色社會主義外交思想主要有「10個方面」，且外交是國家意志的集中體現，必須堅持外交大權在黨中央。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在總結講話稱，此次會議最重要的成果是確立了習近平外交思想的指導地位。

新華社報導，習近平指出，中國對外工作要堅持統籌國內國際兩個大局，堅持戰略自信和保持戰略定力，堅持推進外交理論和實踐創新，堅持戰略謀劃和全球佈局，堅持捍衛國家核心和重大利益，堅持合作共贏和義利相兼，堅持底線思維和風險意識。

習近平表示，中共18大以來，深刻把握新時代中國和世界發展大勢，在對外工作上進行一系列重大理論和實踐創新，形成「新時代中國特色社會主義外交思想」，可概括主要以下有10個方面：

堅持以維護黨中央權威為統領加強黨對對外工作的集中統一領導。堅持以實現中華民族偉大復興為使命推進中國特色大國外交。堅持以維護世界和平、促進共同發展為宗旨推動構建人類命運共同體。

堅持以中國特色社會主義為根本增強戰略自信。堅持以共商共建共用為原則推動「一帶一路」建設。堅持以相互尊重、合作共贏為基礎走和平發展道路。堅持以深化外交佈局為依託打造全球夥伴關係。

堅持以公平正義為理念引領全球治理體系改革。堅持以國家核心利益為底線維護國家主權、安全、發展利益。堅持以對外工作優良傳統和時代特徵相結合為方向塑造中國外交獨特風範。

習近平強調，外交是國家意志的集中體現，必須堅持外交大權在黨中央。要增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，確保令行禁止、步調統一。

報導稱，中央宣傳部、中央對外聯絡部、外交部、國家發展改革委、商務部、中央軍委聯合參謀部、廣東省、駐美國使館負責同志作大會交流發言。