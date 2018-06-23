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中國個人所得稅修法 遭指單身稅逼婚

2018-06-23 14:41中央社 台北23日電

示意圖。大陸正在推動個人所得稅修法，首度增加「子女教育支出」等專項附加扣除，近日...
示意圖。大陸正在推動個人所得稅修法，首度增加「子女教育支出」等專項附加扣除，近日被許多單身族質疑國家變相開徵單身稅，對他們進行逼婚。圖／ingimage
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中國大陸正在推動個人所得稅修法，首度增加「子女教育支出」等專項附加扣除，近日被許多單身族質疑國家變相開徵單身稅，對他們進行逼婚。

中國國務院19日提請中國人大常委會初次審議「個人所得稅法修正草案」，除將個稅起徵點由每月人民幣3500元調高到5000元（一年6萬元，約新台幣28萬元），最受關注就是首度設立專項附加扣除額，宣稱要為人民合理減負。

這5個專項附加扣除是子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金。

儘管人大還在審議，草案全文尚未公布，專項附加扣除的標準與額度也不知道，但網路已瀰漫個稅改革是變相開徵單身稅的質疑聲浪，因為單身族要繳的個稅，勢必比有小孩的已婚族要多，而且有錢買房的有孩已婚族，繳稅將會比買不起房的單身族要少。

大陸網路還傳出，個稅新法可能還會增加夫妻扣除額，已婚扣除額會比單身要多。網民質疑這次修法根本是國家正式逼婚，以促進岌岌可危的出生率。

不過也有許多大陸網民表示，個稅新法主要在減輕家庭負擔，而且生育小孩很花錢，肯定比未來子女教育支出扣除額要多，不信有人真的就因此被逼婚生子。

央視財經報導，中國財政科學研究院副院長白景明表示，未來子女教育扣除，就是子女教育支出的一部分額度不徵稅，扣除出去。比如月收入有1萬元，子女教育假設每月有2000元，這2000元當中會有一部分扣除不計稅。

中國財政部會計標準戰略委員會委員張連起指出，個人所得稅是地方稅，下一步應該是授權地方制訂相關的專項附加扣除標準，這些都要因地制宜，肯定不會「一刀切」。

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