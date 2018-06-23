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中國、尼泊爾將合建跨境鐵路 印度恐不滿

2018-06-23 13:08世界日報 中國新聞組╱北京23日電

中國和尼泊爾近日發表聯合聲明，加強口岸、公路、鐵路、航空、通訊等方面互聯互通，打...
中國和尼泊爾近日發表聯合聲明，加強口岸、公路、鐵路、航空、通訊等方面互聯互通，打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網路。 中新社
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尼泊爾總理奧利近日訪問中國，兩國發布聯合聲明，並同意合資興建連接西藏至尼泊爾首都加德滿都的跨境鐵路。此舉被外界視為中尼關係持續升溫，但也難免引起鄰國印度方面的疑慮，敲動中印關係。

奧利19日到訪中國，先後會晤了中國國家主席習近平和總理李克強，兩國21日公布聯合聲明。

在具體合作上，聲明內容之一是雙方同意加快落實兩國政府關於在「一帶一路」倡議下開展合作的諒解備忘錄，加強口岸、公路、鐵路、航空、通訊等方面互聯互通，打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網路。

其中，中尼兩國將興建邊境鐵路的消息引起關注，這條鐵路將連接西藏西部的日喀則和加德滿都。在此之前，有關這條鐵路的消息，已經傳了兩年之久。

聲明也指出，雙方同意透過多種途徑探討在尼方選定地點修建儲油設施的可行性，中方支持對尼泊爾油氣資源調查開展可行性研究。

中央社報導，北京的南亞問題專家、中國社會科學院南亞研究中心顧問王宏緯對此指出，尼泊爾於2015年曾面對油荒，國內一度陷入困境。這次中尼發表的聲明特別提到儲油問題，顯示尼泊爾希望中國方面能夠協助尼泊爾長遠解決這個問題。

他又說，在「一帶一路」事宜上，北京方面一直希望尼泊爾和印度可以參與其中，現在聲明提及修建中尼之間的公路和鐵路，顯示中尼關係持續朝著正面方向發展。

被問到這會否引起印度方面猜忌，王宏緯說，這是難免的，因為印度一直視尼泊爾為其「勢力範圍」，質疑中國發展與尼泊爾的關係是要圍堵印度。

事實上，尼泊爾兩年前所以出現油荒，是因為當時它與印度的關係出現少許矛盾，以致印度封鎖邊境，令石油無法進入尼國。

尼泊爾事後尋找中國幫忙，難免會激化印度的想法。

王宏緯進一步指出，如果印度對尼泊爾施加更大壓力，可能會適得其反，令尼泊爾「走得」更快。

另據觀察者網報導，中尼兩國有關跨境鐵路項目的合作，也更勾起大批印度網民的不滿，他們指責「中國對領國進行控制的行為」，還稱呼尼泊爾為「叛徒」，提醒其「小心中國人」。

尼泊爾印度北京

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