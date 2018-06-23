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美軍機遭共軍雷射攻擊？ 陸否認

2018-06-23 01:02聯合報 特派記者林庭瑤／北京報導

大陸外交部發言人耿爽。 圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人耿爽。 圖／取自大陸外交部官網
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美國媒體報導，繼中共在東非吉布地針對美軍使用雷射光照射後，最近又在東海對美國軍機使用廿多次雷射光，這種雷射光可能導致飛行員失明。但中共外交部發言人耿爽昨天回應，據向有關部門了解，美國媒體有關報導對中方的指責毫無根據，純屬捏造。

美國「商業內幕網」及「華爾街日報」先後報導，隸屬於美國印太司令部的多位飛行員反映，上個月在東海執行任務時，遭中共軍方以軍用級雷射光照射，嚴重影響美軍的飛航安全；報導指在東海使用的雷射是小型的商用等級雷射，與在東非吉布地營地使用軍用級雷射不同。

報導援引美軍印太司令部發言人的話說，這些雷射光事件有的來自陸上，有的來自漁船。美軍官員說，此次在東海及附近地區使用的雷射似乎來自附近作業的漁船，其中一些漁船懸掛五星旗。

美國目前無法認定此與中共軍方有直接關聯，但不排除中共當局進行指導。有媒體報導，中共官方對漁民進行訓練和提供補貼，鼓勵他們在有爭議海域充當「海上民兵」，對抗其他國家的漁船和海岸警衛隊。

美媒報導，五月初在東非吉布地一帶也曾發生類似情況，五角大廈親自出面控訴，聲稱其麾下一架C-130運輸機降落途中，被大陸駐軍以雷射光「照顧」，造成機上兩名飛行員的眼睛有輕微受傷症狀。此事一度造成中美兩國互相譴責和抨擊，但最終仍無疾而終。

美國科技雜誌「大眾機械」報導，中共軍隊正在加大配備使用致盲型雷射武器，其中包括BBQ-905型雷射眩目武器、WJG-2002型雷射槍和PY132A型致盲雷射武器。

中共美軍漁民

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